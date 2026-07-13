Con 30 carros antiguos, crean un museo en el centro de Medellín

El Museo Épocas, la memoria en movimiento, ubicado en el Parque de Bolívar de Medellín, se prepara para abrir sus puertas al público. El espacio, localizado en la calle 56 #49-39, diagonal a la Catedral Metropolitana, alberga una colección de 30 vehículos antiguos, además de bicicletas, motocicletas, neveras, pianolas, rocolas y otros objetos restaurados. Mientras culmina el proceso de apertura, el museo programa visitas piloto con empresas y grupos organizados para ajustar la experiencia que ofrecerá a los visitantes.

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La colección reúne automóviles fabricados entre las décadas de 1920 y 1970, entre ellos Cadillac, Pontiac, Buick, Chevrolet, Mercury. También conserva neveras de los años 20, 30 y 40, pianolas de 1889 y de las décadas de 1920 y 1930, así como rocolas de 45 y 78 revoluciones. Según el director del museo, Alirio Tavera Gómez, uno de los principios de la colección es mantener las piezas en funcionamiento y preservar la originalidad de sus motores, chasis y componentes mecánicos.

La historia de la colección comenzó hace cerca de 40 años. Tavera le contó a EL COLOMBIANO que el primer vehículo fue un Cadillac modelo 1954 que recibió de un conocido. Tras restaurarlo, decidió participar con él en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de Medellín en 1997.

Más adelante incorporó una carroza funeraria Studebaker de 1929, adquirida cuando aún trabajaba en el sector funerario. Desde entonces, la colección creció hasta conformar el inventario actual.

El recorrido, que tendrá una duración aproximada de una hora, será guiado y permitirá a los visitantes interactuar con algunos de los vehículos, conocer su funcionamiento y recorrer espacios en los que también se exhibe mobiliario elaborado con piezas originales de automóviles recuperadas durante procesos de restauración. La propuesta busca diferenciarse de otros espacios museográficos mediante una experiencia participativa.

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Además de la colección de vehículos y objetos antiguos, el museo contará con un espacio para ofrecer café, capuchino, cerveza artesanal y refrigerios ligeros en actividades previamente programadas para grupos. También alberga una colección de entre 450 y 500 libros sobre la historia del narcotráfico y la mafia en Colombia, presentada con un enfoque documental e histórico.