Nadie escuchó nada: hombre fue asesinado a bala en plena calle de La Sierra

En medio de polémica y expectativa, Lokillo participará en la FMS World, el evento más importante de freestyle de 2025

La primera fecha de la FMS World Series 25 se disputará este jueves en Valencia a las 6:30 p. m. hora local. La competencia reúne a campeones, favoritos y nuevos talentos, entre ellos Lokillo, que buscará dejar en alto el freestyle colombiano.