Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó este martes 16 de septiembre la muerte del niño de cuatro años atacado brutalmente por su padrastro.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

En contexto: Niño de 4 años en estado crítico tras golpiza de su padre en Medellín; alcalde pide “dar con el paradero de ese salvaje”

Por estos hechos fue capturado Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, y padrastro del menor asesinado. Según confirmó el propio padre del niño, en diálogo con EL COLOMBIANO, no se habría tratado solo de un hecho aislado, sino que desde que la madre del menor comenzó una relación sentimental con “Lámpara” las agresiones se habían vuelto cotidianos en la vida del pequeño.