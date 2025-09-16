x

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín

El presunto responsable ya está en poder de las autoridades. Respondería por homicidio agravado.

  • Este es el presunto asesino del niño de 4 años que luchó por su vida en el hospital General. FOTO: CORTESÍA
    Este es el presunto asesino del niño de 4 años que luchó por su vida en el hospital General. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
16 de septiembre de 2025
bookmark

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó este martes 16 de septiembre la muerte del niño de cuatro años atacado brutalmente por su padrastro.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

En contexto: Niño de 4 años en estado crítico tras golpiza de su padre en Medellín; alcalde pide “dar con el paradero de ese salvaje”

Por estos hechos fue capturado Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, y padrastro del menor asesinado. Según confirmó el propio padre del niño, en diálogo con EL COLOMBIANO, no se habría tratado solo de un hecho aislado, sino que desde que la madre del menor comenzó una relación sentimental con “Lámpara” las agresiones se habían vuelto cotidianos en la vida del pequeño.

No sabía nada de mi hijo y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé”, explicó Rafael Botía, de nacionalidad venezolana.

El padre del menor reconoció que parte del distanciamiento con su hijo tenía que ver con que el final de la relación con la madre fue en malos términos, aunque aún así aseguró que siempre buscó estar cerca al niño, a pesar de los impedimentos del propio padrastro.

Amplíe la noticia: “Alias Lámpara no dejaba que yo viera a mi hijo”: papá del menor golpeado en Castilla

Lámpara fue capturado el 14 de septiembre inicialmente por violencia intrafamiliar y lesiones personales, pues el menor se debatía entre la vida y la muerte con golpes graves en el tórax y la cabeza. Sin embargo, ahora deberá responder seguramente por homicidio agravado.

