“Alias Lámpara no dejaba que yo viera a mi hijo”: papá del menor golpeado en Castilla

“No sabía nada de mi hijo y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé”, explicó este venezolano, señalando que la situación se venía presentando hace un par de meses, cuando su expareja inició una relación sentimental con este señalado integrante del grupo delincuencial Los Mondongueros.

Los hechos de violencia que implicarían a Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, irían más allá de las agresiones físicas. Rafael Adrián Botía, padre del menor agredido el pasado fin de semana en el barrio Castilla, de Medellín, manifestó que desde que su expareja comenzó una relación con este hombre, impidió que tuviera cualquier contacto con su hijo.

También reconoció que parte del distanciamiento con su hijo tenía que ver con que el final de la relación no fue en las mejores condiciones, aunque siempre pretendió estar pendiente de su pequeño, pese a los impedimentos, primero de la madre y luego del procesado.

Luego de lo ocurrido con su hijo, Rafael Adrián pide justicia mientras que su pequeño hijo se recupera de las múltiples lesiones sufridas -presuntamente a manos de alias Lámpara- en una de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General.

“La verdad muy indignado por lo que pasó, he tratado de manejar las cosas de la mejor manera, siempre primero pidiéndole a Dios por delante que haga justicia”, señaló Botía.

Según las denuncias de la comunidad, el pequeño venía siendo víctima de agresiones desde comienzos de año, todo porque se le escuchaba llorando todo el tiempo.

“La mamá del niño se fue a vivir con este personaje a la casa; se empieza a escuchar maltrato verbal, físico, el niño llorando en todo el tiempo”, señalaron los vecinos, quienes aseguraron que denunciaron en varias oportunidades la situación, pero que la respuesta de las autoridades fue hacer caso omiso.

De hecho, la agresión que lo tiene entre la vida y la muerte ocurrió luego de que el menor se levantara en horas de la mañana y pese a que su padrastro le había dicho que se acostara a dormir, el menor decidió ponerse a jugar. La comunidad aseguró que este tipo de reacciones eran una constante.

“Si él lloraba, era un golpe; si jugaba con la pelota, era un golpe. Utilizaba palabras soeces contra el niño: ese malparido, por qué estás llorando, tú eres un varón. Lo hacía cada que le pegaba”, expresaron los vecinos.

Ante estas situaciones, se espera que en las próximas horas se conozca si alias Lámpara es enviado a prisión por los hechos de violencia contra este menor y, de paso, se le procesa por delitos relacionados con su supuesto vínculo con esta estructura delincuencial.