Niños de Medellín se convierten en guardianes del medio ambiente

Los niños y niñas de varios centros adscritos al programa Buen Comienzo, de Medellín, han tenido en los últimos días jornadas de siembra y cuidado de especies vegetales como una manera de sensibilizarlos acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Le recomendamos leer: ¿Cómo inscribir a un niño en Buen Comienzo en Medellín? Ya empezaron las matrículas Esta es una estrategia para asegurar, por un lado, que las nuevas generaciones sean más conscientes de la necesidad de conservar la naturaleza, y además resulta una metodología más eficaz para que, a través de ellos, sus familias también se concienticen. De paso, se embellecen las sedes de esa iniciativa gubernamental. El trabajo fue desarrollado por la Corporación Arvi en los establecimientos de siete comunas y dos corregimientos. Además de la restauración de los jardines y zonas verdes de los centros infantiles de Buen Comienzo, adecuaron huertas pedagógicas.

Las actividades pedagógicas estuvieron acompañadas de cantos y títeres. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

“Con estas iniciativas, la corporación reafirma su misión de transformar los territorios a través de la apropiación social del conocimiento, generando experiencias que fortalecen el vínculo de las comunidades con la naturaleza y sembrando en la primera infancia las bases de una ciudadanía ambiental responsable”, expresó el director (e) de la Corporación Arví, Julián Alzate. Esta experiencia se desarrolló en las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa y Belén, así como en los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado. Entre las especies sembradas estuvieron el ave del paraíso, aromáticas, margarita blanca, camarón y eugenio. Como parte del trabajo pedagógico hubo cantos y títeres para despertar la curiosidad en los menores de edad; exploración del jardín con lupas y elementos simbólicos, y el nombramiento de cada niña y niño como Guardián del Jardín con el fin de comprometerlos con acciones sencillas de cuidado, como regar plantas, retirar hojas secas y cuidar el uso del agua. “Seguimos trabajando para que nuestros centros infantiles estén en sus mejores condiciones, fortaleciendo el medioambiente, pero también enseñándoles junto al Parque Arví, a cuidar del medio ambiente y la naturaleza. Seguimos garantizando entornos protectores para nuestras niñas y niños, enseñándoles cómo seguir cuidando su propio ecosistema”, dijo la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona. También le sugerimos ver: Tras inversión de $2.200 millones, Buen Comienzo de Castilla quedó listo para recibir más niños, ¿cuántos serán? Los jardines y centros infantiles de Buen Comienzo en Medellín han adoptado planes de responsabilidad ambiental, para promover en las niñas y niños de 0 a 5 años el cuidado de los ecosistemas, las plantas y los animales con los que interactúan en sus entornos pedagógicos. Buen Comienzo es el programa bandera de la Alcaldía de Medellín dedicado a garantizar la educación inicial, nutrición, salud y desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad, priorizando a la población más vulnerable. Ofrece atención en centros infantiles (8 horas) y modalidad familiar, con componentes de protección y nutrición, operado en convenio con diversas entidades.

