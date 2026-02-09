Niños de Medellín se convierten en guardianes del medio ambiente

Los niños y niñas de varios centros adscritos al programa Buen Comienzo, de Medellín, han tenido en los últimos días jornadas de siembra y cuidado de especies vegetales como una manera de sensibilizarlos acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente.
Esta es una estrategia para asegurar, por un lado, que las nuevas generaciones sean más conscientes de la necesidad de conservar la naturaleza, y además resulta una metodología más eficaz para que, a través de ellos, sus familias también se concienticen. De paso, se embellecen las sedes de esa iniciativa gubernamental.
El trabajo fue desarrollado por la Corporación Arvi en los establecimientos de siete comunas y dos corregimientos. Además de la restauración de los jardines y zonas verdes de los centros infantiles de Buen Comienzo, adecuaron huertas pedagógicas.