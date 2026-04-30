Atención: Nicolás Petro no irá a prisión tras decisión judicial en segunda instancia

El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, en segunda instancia, decidió confirmar el auto emitido el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, mediante el cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, según lo expuesto en la parte motiva de la providencia. La decisión se da en medio del proceso que lo vincula con presuntos hechos de direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico.

En audiencia de segunda instancia, el mismo despacho confirmó la negativa de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el investigado, dentro del denominado ‘Caso Fucoso’, en el que se le señala, junto a su expareja Day Vásquez, de presuntamente haber direccionado contratos por más de 3.000 millones de pesos destinados a la atención de población vulnerable. Lea más: “El día que abra la boca, vuelan cabezas”: Day Vásquez pierde su cuenta en X tras advertencia explosiva Durante la diligencia, el juez concluyó que, aunque las conductas imputadas revisten gravedad, la Fiscalía no logró demostrar un riesgo actual e inminente de no comparecencia del procesado. En ese sentido, se destacó que Petro ha mantenido un comportamiento adecuado frente a la justicia, asistiendo a las audiencias y reportando sus cambios de domicilio de manera oportuna.

Nicolás Petro, Day Vásquez y el presidente Gustavo Petro. FOTO: redes sociales.