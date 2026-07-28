¡Aproveche! Open English y ‘Medellínglish’ se unen para becar a estudiantes en Antioquia

Aprender inglés en una biblioteca del barrio, sin costo y con la posibilidad de ganarse una beca: esa es la apuesta de Medellínglish, la estrategia de bilingüismo liderada por el Distrito de Medellín y la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

Este año suma a Open English, una de las academias de inglés más importantes de Latinoamérica, como aliado para reconocer a sus participantes más destacados.

La compañía entregará 100 becas a usuarios de los Clubes de Inglés que hayan mantenido asistencia constante y resultados sobresalientes.

Las licencias permiten complementar la formación presencial con clases en vivo con docentes nativos, contenidos digitales y herramientas de inteligencia artificial a través de FluentIA, la plataforma tecnológica de Open English.

Lea más: ¿Es docente en Medellín? Así puede postularse a la 69 becas de maestría del 100%

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, los clubes han realizado 1.084 encuentros y han llegado a más de 7.800 personas en distintos sectores de la ciudad.

En 2026, la meta es ampliar la cobertura a 24 bibliotecas públicas, 14 comunas y los cinco corregimientos, con una proyección de más de 15.000 beneficiarios.

El programa funciona mediante talleres gratuitos semanales en los que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores practican el idioma a través de conversaciones guiadas, actividades temáticas y ejercicios grupales.