¿Es docente en Medellín? Así puede postularse a la 69 becas de maestría del 100%

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria para otorgar 69 becas de maestría dirigidas a docentes de las instituciones educativas oficiales del Distrito. El proceso, liderado por el Centro de Innovación del Maestro (Mova), cubrirá el 100 % del valor de la matrícula y busca fortalecer la calidad de la educación pública mediante la formación avanzada de los profesores.

La convocatoria contará con una inversión superior a los $1.800 millones y está dirigida a docentes vinculados al sistema educativo oficial que no cuenten con título de maestría ni de doctorado.

Según explicó el subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, esta iniciativa hace parte de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere.

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”Esta es una beca comprometida en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere. La financiación es del 100 %, con una inversión de más de $1.800 millones. Nuestros maestros podrán acceder a 69 becas en este segundo semestre. Los animamos porque esta es una acción en favor de la calidad educativa del Distrito para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, señaló el funcionario.

Los programas de maestría se desarrollarán en alianza con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Institución Universitaria ITM. Las tres instituciones ofrecerán programas enfocados en investigación, innovación y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.