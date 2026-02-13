Así funcionará la Cárcel Metropolitana de Medellín, la primera prisión privada de Colombia

La futura cárcel metropolitana para sindicados, donde estarán quienes aún no han sido judicializados y tienen saturadas las estaciones de policía, empieza a tomar forma. Su construcción avanza en el 9% y la banca privada ya dio el visto bueno de los recursos faltantes para que la obra se pueda construir. Pero esta prisión será única en su especie, porque a diferencia de las otras 128 que hay en el territorio nacional, será manejada por privados. ¿Cómo funcionará? Acá le explicamos.
Lo primero es que esta será una obra en la que se espera recibir a 1.339 personas privadas de la libertad que están pendientes del juicio, tendrá un costo de $675.000 millones y será construida en el corregimiento de San Cristóbal, en el noroccidente de Medellín.
Pero los recursos no serán destinados por la Alcaldía de Medellín, sino que será la concesión Carmet la que se encargará de la financiación a cambio de que el manejo quede en sus manos por los próximos 15 años, antes de devolverla al Distrito de Medellín.