x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El piloto Heraskevich enfurece por descalificación en los Olímpicos: “Que la verdad venza”

Vladislav Heraskevich no pudo actuar en los Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán-Cortina por negarse a renunciar a competir con un casco con imágenes serigrafiadas de deportistas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia.

  • Vladislav Heraskevich, abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Invierno-2026. FOTO AFP
    Vladislav Heraskevich, abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Invierno-2026. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, descalificado el jueves de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno por no renunciar a competir con su casco memorial, se mostró optimista tras declarar este viernes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Milán.

“Esperamos ahora la decisión”, que en principio debería comunicarse a lo largo del viernes, “pero como podéis ver estoy feliz, soy bastante optimista por cómo ha ido todo”, declaró a los periodistas el abanderado de Ucrania en estos Juegos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) lo descalificó el jueves por negarse a renunciar a competir con un casco gris con imágenes serigrafiadas de deportistas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia, algo que el organismo consideró que contravenía sus normas sobre neutralidad política.

Lea: “No infringí ninguna regla”, Heraskevich tras ser descalificado de Olímpicos por usar casco con víctimas de guerra

“Espero que la verdad venza. Sé que soy inocente”, añadió el deportista de 27 años, que declaró durante “dos horas y media” ante la alemana Annett Rombach, árbitra única designada por el TAS para decidir sobre este litigio.

Heraskevich pidió al TAS la anulación de su descalificación, que considera “desproporcionada y no fundada en una violación técnica o de la seguridad” y que le causa “un perjuicio deportivo irreparable”, según explicó ante el TAS este jueves.

El COI estuvo intentando convencer hasta el último momento de la mañana del jueves, momento del inicio de la competición masculina de skeleton, a Heraskevich, que no aceptó llevar un brazalete negro en lugar de su casco al considerarlo un asunto de “dignidad”.

La descalificación de Heraskevich provocó el jueves una tormenta política sobre el COI e indignó especialmente en Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski consideró que el organismo con sede en Lausana “seguía el juego al agresor” ruso con esa medida.

Apelando al artículo 50 de su Carta Olímpica, el COI insiste en los últimos días en que los deportistas no pueden trasladar mensajes políticos o religiosos en las sedes de competición, la Villa Olímpica o las ceremonias, pero recuerda que sí se permiten en las conferencias de prensa, la zona mixta y las redes sociales.

Como en anteriores ocasiones, el TAS tiene una cámara ad hoc desplazada a la sede de los Juegos Olímpicos para pronunciarse con celeridad sobre los litigios que surjan durante el evento.

En video: Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida