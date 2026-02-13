¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

El Consejo de Estado decidió imponer una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo y suspendió de manera provisional sus efectos.
El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir y publicar un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros establecidos por la ley.
Cabe recordar que se incrementó el salario mínimo en 23% y para 2026 pasa de $1.423.500 a $1.750.905.
