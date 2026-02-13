x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

El Consejo de Estado frenó temporalmente el aumento del salario mínimo en Colombia, tras admitir una demanda contra el decreto que fijó el incremento.

  • Consejo de Estado suspende temporalmente efectos de incremento del salario mínimo. FOTO: El Colombiano-
    Consejo de Estado suspende temporalmente efectos de incremento del salario mínimo. FOTO: El Colombiano-
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

El Consejo de Estado decidió imponer una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo y suspendió de manera provisional sus efectos.

El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir y publicar un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros establecidos por la ley.

Cabe recordar que se incrementó el salario mínimo en 23% y para 2026 pasa de $1.423.500 a $1.750.905.

Lea más: El 14% de las empresas pasa de salario integral a ordinario tras fuerte alza del mínimo en Colombia

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre el salario mínimo decretado por Petro?

El alto tribunal analizaba un conjunto de demandas contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo, luego de que varios demandantes argumentaran que el ajuste no se sustentó en los parámetros técnicos exigidos por la ley.

Con la decisión adoptada, el alto tribunal puso freno a la medida y le devolvió la responsabilidad al Gobierno.

Le ordenó que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto provisional en el que establezca un porcentaje transitorio de incremento del salario mínimo para 2026, junto con el valor total correspondiente para esta vigencia.

Ese monto regirá mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso.

Siga leyendo: Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026?

Decisión del Consejo de Estado.
Decisión del Consejo de Estado.

En su determinación, el tribunal señaló de manera expresa: “A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

El auto también advierte que el Ejecutivo deberá aplicar estrictamente los criterios legales y constitucionales vigentes.

“Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, en la forma establecida en la parte motiva de esta decisión”, precisa la providencia.

El antecedente más cercano de una decisión similar se remonta a 2016, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo. En esa ocasión, el tribunal consideró que el incremento había sido demasiado bajo y ordenó al Gobierno reajustarlo al alza.

Puede ampliar más información consulte en los siguientes enlaces de notas periodísticas de EL COLOMBIANO:

-Suspensión de salario mínimo: ¿cuánto tiempo tiene el Gobierno Petro para decretar uno nuevo?

-Los criterios que exige el Consejo de Estado para fijar el nuevo salario mínimo: alza estaría entre 6% y 7%

¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado

Cómo fue el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026

El 2026 inició con una cifra sin precedentes en la economía colombiana. Mediante los Decretos 1469 y 1470, el Gobierno de Gustavo Petro fijó el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) en $1.750.905, lo que sumado a un auxilio de transporte de $249.095, totaliza una remuneración de $2.000.000.

Este ajuste representó un salto del 23% frente a 2025, justificado bajo el concepto de “salario vital”.

Cabe recordar que la cifra tiene registros similares que datan de la década de los años 90. “El salario vital para 2026 será de $2.000.000”, expresó el mandatario en su intervención de unos 15 minutos el pasado 28 de diciembre de 20225. Poco antes, en su cuenta de X sostuvo que “toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja”.

En ese contexto, la remuneración mínima que durante este año estuvo en $1.423.500 será a partir del próximo 1° de enero de $1.750.905, observando un ajuste de $327.405, superando la solicitud de los sindicatos que abogaban por 16% y sobrepasando, de lejos, la oferta del sector privado que fue de 7,21%.

Agregando el alza de 24,5% que se aplicará al auxilio de transporte, que pasará de $200.000 a $249.095, el salario mínimo de más de dos millones de colombianos será de dos millones de pesos, alcanzando así el “salario o ingreso vital familiar”, del que hiciera mención en la última semana tanto el presidente Petro como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

De esta manera el Gobierno Nacional se ajustó a la línea que trazó con anterioridad, al señalar que el reajuste del salario mínimo sería de dos dígitos. De hecho, en declaraciones a varios medios, el mismo Sanguino apuntó que el porcentaje de dos dígitos estaba en el rango de 10 a 99.

InfogrÃ¡fico
¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

Además: Cuánto le costará a una empresa cada trabajador con el alza del salario mínimo para 2026 en Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida