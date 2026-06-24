Otra clínica en líos por una EPS con injerencia del Gobierno: la del Prado, en Medellín, no atenderá pacientes de Coosalud

La Clínica del Prado, en Medellín, anunció este miércoles la suspensión del servicio a afiliados a la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional el año pasado, y en disputa para que sea devuelta a sus dueños.

Esta decisión está sustentada en los inconvenientes que la Clínica ha presentado por cartera y obligaciones económicas con la EPS.

Según informó la Clínica del Prado, “la medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y asegurar que podamos brindar servicios oportunos, seguros y con los más altos estándares de calidad a todos nuestros usuarios”.