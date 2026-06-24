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Otra clínica en líos por una EPS con injerencia del Gobierno: la del Prado, en Medellín, no atenderá pacientes de Coosalud

Afiliados a la EPS Coosalud no serán atendidos en la Clínica del Prado, en Medellín, por temas de cartera. Los pacientes de esa entidad que actualmente se encuentran en atención, les garantizarán la continuidad de sus tratamientos.

  • La medida está sustentada en los inconvenientes que la Clínica ha presentado por cartera y obligaciones económicas con Coosalud. Foto: Cristian Vásquez
    La medida está sustentada en los inconvenientes que la Clínica ha presentado por cartera y obligaciones económicas con Coosalud. Foto: Cristian Vásquez
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Clínica del Prado, en Medellín, anunció este miércoles la suspensión del servicio a afiliados a la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional el año pasado, y en disputa para que sea devuelta a sus dueños.

Esta decisión está sustentada en los inconvenientes que la Clínica ha presentado por cartera y obligaciones económicas con la EPS.

Según informó la Clínica del Prado, “la medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y asegurar que podamos brindar servicios oportunos, seguros y con los más altos estándares de calidad a todos nuestros usuarios”.

A pesar de que el Tribunal de Bolívar suspendió la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en Coosalud, en abril pasado el presidente Gustavo Petro se negó a entregar su control, y dijo que el magistrado que tomó la decisión “debe ser demandado ante la justicia”.

Lea más: Petro se niega a entregar control de Coosalud EPS, pese a orden de Tribunal

Hoy, el proceso de evaluación de la Clínica del Prado establece la imposibilidad de seguir prestando el servicio a los afiliados de la EPS, aunque aclaró que “los pacientes de esa entidad que actualmente se encuentran en atención, recibirán el acompañamiento necesario para garantizar la continuidad de sus tratamientos”.

Coosalud también ha sido reportada como una de las principales deudoras del Hospital General de Medellín. Esa EPS tiene cerca de 467.000 afiliados en Antioquia, por lo que una eventual suspensión masiva de servicios podría afectar la atención de cientos de millas de pacientes en municipios de todas las subregiones del departamento.

Siga leyendo: Nombran nuevo interventor en Coosalud EPS, ¿qué implica para los pacientes?

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