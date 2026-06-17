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Debuta Colombia: así estarán ubicadas las pantallas gigantes en Medellín para ver a la Tricolor en combo

Habrá una pantalla en cada comuna y corregimiento. El encuentro iniciará a las 9:00 p.m. hora colombiana.

  • Con pantalla gigante en el barrio Santa Inés de Manrique, se disfrutó de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. FOTO Julio César Herrera.
    Con pantalla gigante en el barrio Santa Inés de Manrique, se disfrutó de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. FOTO Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras una semana de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por fin llegó el día del debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán, y lo mejor es que en diferentes puntos de Medellín habrá una pantalla gigante para ver el partido, que será hoy miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p.m.

Lea más: Marea amarilla para empujar el sueño mundialista de Colombia se tomó a Ciudad de México

En total, son 21 pantallas que se instalarán en la capital antioqueña: 16 para las comunas y 5 para los corregimientos. Entre ellas destaca la del Coliseo Iván De Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde estará ubicado el Fan Zone oficial para vivir el compromiso. El ingreso es libre.

Si usted es un apasionado del fútbol y tiene, como muchos, la ‘Fiebre Mundialista’, apunte, porque así estarán distribuidas las pantallas:

COMUNAS

Comuna 1 - Popular: Estación Metrocable Santo Domingo

Comuna 2 - Santa Cruz: Cancha La Frontera

Comuna 3 - Manrique: Cancha cubierta del Parque Gaitán

Comuna 4 - Aranjuez: Parque del Calvario

Comuna 5 - Castilla: Parque Juanes de la Paz

Comuna 6 - Doce de Octubre: Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

Comuna 7 - Robledo: Cancha polideportiva cubierta de Córdoba

Comuna 8 - Villa Hermosa: Parque de Villa Hermosa

Comuna 9 - Buenos Aires: Cancha de Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría

Comuna 10 - La Candelaria: Parque de Boston

Comuna 11 - Laureles: Fan Zone oficial de la Selección Colombia

Comuna 12 - La América: Parque de la Floresta

Comuna 13 - San Javier: Cancha Antonio Nariño

Comuna 14 - El Poblado: Estación Poblado del Metro

Comuna 15 - Guayabal: Cancha polideportiva cubierta de Campo Amor

Comuna 16 - Belén: Cancha polideportiva cubierta de la Unidad Deportiva Belén Rincón

CORREGIMIENTOS

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, sección primaria y Biblioteca Palmitas

Corregimiento de San Cristóbal: Cancha La Loma

Corregimiento de Altavista: Casa de Gobierno, centralidad

Corregimiento de San Antonio de Prado: Parque de San Antonio de Prado

Corregimiento de Santa Elena: Casa de Gobierno, centralidad

Se espera que esta iniciativa aplique también para los dos partidos restantes que tiene la Selección Colombia en fase de grupos: el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. ante República del Congo, y el sábado 27 ante Portugal a las 6:30 p.m.

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