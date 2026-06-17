Debuta Colombia: así estarán ubicadas las pantallas gigantes en Medellín para ver a la Tricolor en combo

Tras una semana de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por fin llegó el día del debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán, y lo mejor es que en diferentes puntos de Medellín habrá una pantalla gigante para ver el partido, que será hoy miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p.m.

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En total, son 21 pantallas que se instalarán en la capital antioqueña: 16 para las comunas y 5 para los corregimientos. Entre ellas destaca la del Coliseo Iván De Bedout de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde estará ubicado el Fan Zone oficial para vivir el compromiso. El ingreso es libre.

Si usted es un apasionado del fútbol y tiene, como muchos, la ‘Fiebre Mundialista’, apunte, porque así estarán distribuidas las pantallas: