Plaza Botero tendrá nueva cara: así son las obras con las que ya arrancó la Alcaldía

La Plaza Botero será objeto de varias obras de renovación, según anunció la Alcaldía de Medellín.
La intervención comprende el mejoramiento de por lo menos 1.300 metros cuadrados de espacio público, con la que principalmente se busca reemplazar piezas deterioradas.
Las obras serán lideradas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP).
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Javier Rodas Velásquez, subdirector de Alianzas de la Agencia APP, expresó que con la inversión no solo se busca darle una nueva cara a ese importante espacio público, sino mejorar su seguridad y condiciones de movilidad.
“La recuperación del Centro avanza con intervenciones que permiten cuidar y revitalizar espacios emblemáticos para la ciudad. Con estos trabajos renovaremos zonas deterioradas de Plaza Botero para brindar mejores condiciones de movilidad, seguridad y disfrute a la ciudadanía”, expresó el funcionario.