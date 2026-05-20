Plaza Botero tendrá nueva cara: así son las obras con las que ya arrancó la Alcaldía

La Plaza Botero será objeto de varias obras de renovación, según anunció la Alcaldía de Medellín. La intervención comprende el mejoramiento de por lo menos 1.300 metros cuadrados de espacio público, con la que principalmente se busca reemplazar piezas deterioradas. Las obras serán lideradas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP). Le puede interesar: Así quedará el “nuevo” Parque Berrío: la remodelación del corazón de Medellín va en 37% Javier Rodas Velásquez, subdirector de Alianzas de la Agencia APP, expresó que con la inversión no solo se busca darle una nueva cara a ese importante espacio público, sino mejorar su seguridad y condiciones de movilidad. “La recuperación del Centro avanza con intervenciones que permiten cuidar y revitalizar espacios emblemáticos para la ciudad. Con estos trabajos renovaremos zonas deterioradas de Plaza Botero para brindar mejores condiciones de movilidad, seguridad y disfrute a la ciudadanía”, expresó el funcionario.

La Alcaldía precisó que los trabajos arrancarán en la calle Calibío e irán avanzando gradualmente por otros sectores. El objetivo, añadió el Distrito, es que la plaza no sufra un cierre total y puedan seguirse realizando con normalidad actividades turísticas y culturales. Lea también: El Palacio de la Cultura y sus más de 100 años de historia y patrimonio en Medellín Esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia con la que se busca recuperar varios sitios patrimoniales y de interés cultural y turístico en el Centro de Medellín. Según señaló el Distrito, con la obra se busca impulsar la apropiación de la ciudadanía a la zona céntrica y fomentar espacios para el encuentro ciudadano.

Dentro del plan integral no solamente hay planeadas obras para recuperar y fortalecer el espacio público, sino la realización de múltiples actividades culturales y turísticas. En el caso de las obras en Plaza Botero, la Alcaldía señaló que se espera que no tarden más de cuatro meses. Siga leyendo: La Medellín mal educada: que la incultura no se vuelva costumbre Cabe recordar que, en febrero pasado, el Distrito ya empezó obras también para renovar el Parque Berrío, que con corte a comienzos de mayo de este año ya tenía un porcentaje de avance del 37%. Tan solo en el Parque Berrío, la inversión para recuperarlo era de $6.500 millones, e incluye componentes como nuevas baldosas, recuperación de áreas verdes, trabajos de preservación de árboles patrimoniales, la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público y obras para mejorar la accesibilidad.