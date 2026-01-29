En una unidad residencial en Medellín estarían pidiendo $100.000 para los carros que no pueden pasar por las vías afectadas por las lluvias

La emergencia invernal que colapsó la movilidad en el suroriente de Medellín este miércoles derivó en una debate de convivencia ciudadana en el sector de la Loma de los Balsos. Tras el cierre total de la vía principal debido a los estragos del agua, ciudadanos denunciaron que en una urbanización residencial se estaría exigiendo un pago de $100.000 para permitir el paso de vehículos a través de sus vías internas como única ruta de escape hacia la Avenida Las Palmas.
