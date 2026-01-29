En video: Los “azules” que se volvieron héroes en medio de la emergencia invernal de Medellín

Durante los fuertes aguaceros que se registraron durante la tarde del pasado miércoles en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, sin quitarse el uniforme, dejaron por un instante sus funciones de controlar la movilidad de la ciudad y volverse héroes en la jornada, ayudando a los afectados durante esta emergencia.
En cuatro puntos de la ciudad, los guardas de tránsito ayudaron a comunidades afectadas por cuenta de estas precipitaciones, las más fuertes de este año, cuando terminaron atrapadas por las lluvias o en trabajos para retirar los escombros que dejaron los desbordamientos, principalmente, de la quebrada La Presidenta.