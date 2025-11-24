¿Cómo avanza la recuperación de las personas embestidas por una volqueta en el barrio Robledo?

Fueron tres las personas heridas producto del grave accidente que se registró el sábado, 22 de noviembre, en la Loma de Robledo comuna 7 de Medellín: el conductor de un bus y los ocupantes de un vehículo particular que tuvo pérdida total. Según información preliminar, ninguno se encontraría en estado crítico y continúan recuperándose en centros médicos asistenciales al no revestir gravedad. Se espera aún el parte oficial de las autoridades de salud que den información más precisa del estado de los implicados. Lea más: Esto es lo que cambia en Medellín tras el fin de la concesión de fotomultas que operó por 20 años El hecho involucró 12 vehículos, además de la volqueta que fue la que originó el siniestro. Esta llevaba cerca de 17 toneladas de material, y parte de él quedó regado en la vía tras el impacto.

Recuento de los hechos

En la tarde del sábado 22 de noviembre, en la calle 80 con carrera 65 cerca al Éxito de Robledo, se registró un fuerte accidente de tránsito, en el que 12 vehículos fueron alcanzados por una volqueta de color amarillo que iba con 17 toneladas de material.

Autoridades de tránsito llegaron de inmediato al lugar de los hechos, donde se encontraron una aparatosa escena con escombros regados por todo el lugar y vehículos destruidos. Entérese: Condenaron en Antioquia a un hombre que abusó sexualmente de una de sus hermanas y tras ser liberado abusó de la otra Si bien muchas personas estaban en el lugar, consternados al ver tal accidente, las autoridades confirmaron sólo tres heridos, los cuales fueron trasladados inmediatamente a centros médicos asistenciales para ser evaluados. La atención de la emergencia se hizo de forma articulada entre Secretaría de Movilidad, Bomberos y Policía. La vía estuvo cerrada por varias horas en ambos sentidos, pues si bien la volqueta circulaba en sentido norte - sur, la colisión fue de tal magnitud que generó un bloqueo en toda la calle 80.

¿Qué produjo el accidente?

De acuerdo con Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, los hechos aún son materia de investigación, sin embargo, la hipótesis apunta a una presunta falla mecánica en la volqueta, que derivó en la pérdida de sus frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra otros 12 automotores. Ruiz dijo que, con ayuda de peritos especializados, pronto se van a establecer las causas reales del accidente.

Cifras de accidentalidad en Medellín

Si bien las muertes en siniestros viales, de acuerdo con cifras de la Administración Distrital, han disminuido un 12% respecto a 2024, los casos de siniestros con lesionados incrementaron en 2025.