¿Cómo avanza la recuperación de las personas embestidas por una volqueta en el barrio Robledo?

Fueron tres las personas heridas producto del grave accidente que se registró el sábado, 22 de noviembre, en la Loma de Robledo comuna 7 de Medellín: el conductor de un bus y los ocupantes de un vehículo particular que tuvo pérdida total.
Según información preliminar, ninguno se encontraría en estado crítico y continúan recuperándose en centros médicos asistenciales al no revestir gravedad. Se espera aún el parte oficial de las autoridades de salud que den información más precisa del estado de los implicados.
El hecho involucró 12 vehículos, además de la volqueta que fue la que originó el siniestro. Esta llevaba cerca de 17 toneladas de material, y parte de él quedó regado en la vía tras el impacto.