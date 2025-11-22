Video | Volqueta se quedó sin frenos y chocó a doce carros cerca al Éxito de Robledo: hay al menos 3 heridos

Durante la tarde de este sábado 22 de noviembre se registró un aparatoso accidente en el que al parecer una volqueta doble toque de color amarillo se quedó presuntamente sin frenos, ocasionando una fuerte colisión en la que se vieron 12 vehículos afectados, entre ellos dos buses. Le puede interesar: Inscripciones gratuitas y seis nuevos pregrados, principales logros del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 2025 A través de varios videos, el hecho ocurrido precisamente en la carrera 80 con calle 65, cerca al Éxito de Robledo, los ciudadanos evidenciaron el accidente que según el primer reporte preliminar de las autoridades dejó un total de tres personas heridas, por lo que fueron trasladados al hospital.

Por medio de sus redes sociales, la Secretaria de Movilidad de Medellín confirmó que a raíz del siniestro vial ocurrió un cierre parcial en toda esa zona de la avenida 80, por lo que causó una gran congestión vehicular. “Se presenta cierre en la Av. 80 desde la Cl. 65 hasta la Cl. 54A, en ambos sentidos, por siniestro vial. Recomendamos tomar vías alternas”, detallaron.

De acuerdo con la información preliminar sobre el caso, las unidades en sitio continúan con el conteo e identificación de lesionados y vehículos involucrados. Todo habría ocurrido cuando el vehículo circulaba en sentido norte–sur y, tras el siniestro, la vía quedó afectada en ambos sentidos. Autoridades y organismos de socorro se encuentran en el lugar de los hechos para atender la situación.

Según reportaron preliminarmente, la volqueta habría quedado aproximadamente a 400 metros del Éxito de Robledo en toda la avenida 80. FOTO: Captura video cortesía

Desde la Secretaria de Movilidad se desplazarán al lugar del accidente durante la tarde de este sábado, para atender el caso y asimismo, corroborar y entregar nueva información sobre toda la situación.

La Secretaria de Movilidad atendió la situación: este es el reporte preliminar oficial

Luego de llegar al punto del accidente, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz, confirmó la situación ocurrida en la tarde de este sábado cerca al Éxito de Robledo, pero aseguró que todo sigue siendo materia de investigación. Por medio de un video publicado en redes sociales, el funcionario explicó que efectivamente todo fue ocasionado por la presunta perdida de frenos de la volqueta amarilla que llevaba cerca de 17 toneladas de material. “En la afectación y como balance se presentaron tres personas lesionadas, un conductor de bus y dos personas que iban en un vehículo particular que quedó en perdida total. Las tres personas tuvieron heridas leves y fueron trasladadas a centros asistenciales. Resultaron 12 vehículos afectados y también fueron sacados del lugar”, detalló el secretario.