A Juan Manuel lo mataron mientras veía piques de motos en Medellín

Un nuevo homicidio se regristó en la ciudad de Medellín, y con este ya van 303 muertes violentas este año, lo que significa un aumento del 6% respecto al año pasado, para cuando en la misma ficha iban 286. La víctima esta vez fue Juan Manuel Franco Sierra, quien fue baleado sobre las 6:00 de la tarde en el barrio La Hondonada en Belén, comuna 16 de la ciudad. Entérese: Después de comerse una hamburguesa, acribilllaron a histórico cabecilla de La Oficina en un restaurante de Itagüí Según el reporte de las autoridades, personal del CTI de la Fiscalía hizo la inspección del cadáver sobre 6:18 de la tarde, y encontró lesiones ocasionadas por arma de fuego. Franco Sierra fue asesinado en plena vía pública, delante decenas de personas que estaban reunidas para ver los “piques” ilegales que suelen hacerse en este barrio.

Testigos aseguran que el agresor se acercó sin levantar sospechas y le disparó repetidamente delante de los presentes. Tras el ataque, fue llevado por las personas que estaban allí a un centro médico, donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas. Todavía las autoridades no han dado información sobre los agresores o el móvil de este homicidio que enluta a los familiares, amigos y seres queridos de este hombre de 24 años. De momento, están tratando de establecer, a partir de los testimonios de quienes estaban en el lugar, si el ataque fue producto de una pelea en medio del evento, o fue algo planeado y dirigido previamente. De los 303 homicidios que han ocurrido este año en Medellín, en 151, es decir, en la mitad, se ha usado arma de fuego; en 108, arma blanca, y en 21, algún objeto contundente. En Belén, la comuna donde ocurrió este asesinato, se han registrado 19 muertes violentas, cuatro más de las que iban el año pasado para la misma fecha, lo que significa un incremento del 27%.

Los piques se salieron de control