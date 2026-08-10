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Evacuaciones por temblor en Medellín: entre la supervivencia, el pánico y la desinformación

Los rumores de réplicas generaron pánico. La situación puso a prueba a las administraciones de los conjuntos residenciales que, en muchos casos, fueron inoperantes. Autoridades insisten en que estas deben estar equipadas y preparadas para atender emergencias como la de este lunes.

  • En varios de los conjuntos residenciales de la Loma de los Bernal los habitantes salieron en relativa calma de sus apartamentos. Sin embargo, en pocos se vieron puntos de encuentro demarcados, lugares seguros o información precisa por parte de las administraciones. Foto: Víctor Andrés Álvarez C.
    En varios de los conjuntos residenciales de la Loma de los Bernal los habitantes salieron en relativa calma de sus apartamentos. Sin embargo, en pocos se vieron puntos de encuentro demarcados, lugares seguros o información precisa por parte de las administraciones. Foto: Víctor Andrés Álvarez C.
  • Evacuaciones por temblor en Medellín: entre la supervivencia, el pánico y la desinformación
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 8 horas
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En Medellín prevalecen las copropiedades o conjuntos residenciales. Se calcula que en esta ciudad pueden haber 450.000 de estos condominios, la gran mayoría de ellos con construcciones de edificios. En estos lugares, emergencias como la del temblor de este lunes son un reto en el manejo del riesgo, los planes de evacuación, así como la información y desinformación que se genera.

Si bien los chats y grupos de WhatsApp de vecinos fueron un apoyo y fuente de información necesaria, también se convirtieron, esta mañana, en propagadores de cadenas y noticias falsas que generaron pánico entre los habitantes.

En un conjunto residencial de la Loma de los Bernal, que tiene más de 500 apartamentos, y en el que viven aproximadamente 2.000 personas, los habitantes compartieron en el canal de comunicación interno información de lo sucedido, en su mayoría proveniente de medios idóneos y autoridades, pero otras que eran claramente fake news.

“Ya viene la otra réplica, a las 9:15 a. m., y será más fuerte que el temblor de las 7:34 a. m.”, dijo una mujer que leía uno de los mensajes escrito por un integrante del chat”. Un puñado de vecinos comenzó a alarmarse y detuvo con gritos desesperados a quienes ya comenzaban a regresar a sus apartamentos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo que salir en la red social X a desmentir el rumor: “Le pido a la gente no reenviar cadenas o información falsa. Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica”.

En otra urbanización, también en ese sector de Belén, una mujer desesperada escribió, igualmente por WhatsApp. “Es muy fuerte, qué hacemos”. Nadie le respondió concretamente qué acciones debía emplear para el manejo de la situación. Ni siquiera de parte de la administración de la copropiedad hubo información clara de parámetros de evacuación o guía, ni menos un acompañamiento.

En los dos condominios, las administraciones brillaron por su ausencia, y estas deberían ser, precisamente, los entes que den manejo claro a las emergencias para contrarrestar de manera efectiva las cadenas de desinformación y los pánicos generalizados.

Diego Peña, geólogo y subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), explicó el pasado 3 de julio en un reportaje de El Colombiano sobre el riesgo sísmico en Medellín que “es fundamental que las propiedades horizontales y las administraciones de conjuntos habitacionales realicen evaluaciones recurrentes, no solo cuando lo exige la ley, sino como parte de sus procesos internos, debido a la alta densidad de ocupantes y la necesidad de garantizar evacuaciones seguras y rápidas”.

Peña reiteró que, como medida preventiva y urgente, es necesario que los ciudadanos conozcan los planos de los conjuntos residenciales que habitan y las rutas de evacuación y planes que existen.

Evacuaciones por temblor en Medellín: entre la supervivencia, el pánico y la desinformación

“Se debe tener a la mano un botiquín, unos elementos esenciales. Incorporar a las mascotas en un plan de evacuación. Que la familia sepa cómo me comportarse y tener procedimientos y protocolos mínimos. Tener información vital no solo de manera física, sino digital, documentos relevantes escaneados”, dijo.

Durante el temblor de este lunes miles de personas permanecieron a las afueras de los conjuntos residencias por más de 2 horas. En otro conjunto de Belén, una mujer adulta mayor, con problemas de movilidad, tuvo que bajar 12 pisos por las escaleras con ayuda de un vecino.

Ya en la zona común de la copropiedad, y un poco más en calma, comenzó a sentir los dolores en su cuerpo. Tampoco hubo primeros auxilios ni atención de una brigada de la urbanización, lo cual, según el Dagrd siempre de existir, sin exclusión, en este tipo de viviendas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo influyeron los grupos de WhatsApp de vecinos durante la evacuación por el temblor?
Aunque sirvieron para compartir noticias de medios oficiales, también se convirtieron en un canal de propagación de cadenas y fake news (como falsas alertas de réplicas a horas específicas). Esto generó pánico entre los residentes e impidió el retorno seguro a sus hogares, al punto de que el alcalde Federico Gutiérrez tuvo que salir a desmentir los rumores en redes sociales recordando que los sismos no se pueden predecir.
¿Qué fallas presentaron las administraciones de las copropiedades ante la emergencia?
En la mayoría de conjuntos residenciales las administraciones “brillaron por su ausencia”, dejando a los residentes sin una guía clara ni acompañamiento. Faltó información sobre los parámetros de evacuación, brigadas de primeros auxilios y atención para personas con movilidad reducida, como el caso de una adulta mayor que tuvo que bajar 12 pisos por las escaleras sin auxilio de la copropiedad.
¿Qué recomendaciones da el Dagrd para la gestión del riesgo sísmico en conjuntos residenciales?
El geólogo Diego Peña enfatiza que las administraciones deben evaluar constantemente sus planes de emergencia y brigadas. Por su parte, los ciudadanos deben conocer las rutas de evacuación y planos del conjunto, preparar un kit de emergencia (botiquín y documentos escaneados), e incluir a las mascotas en los protocolos de respuesta familiar.
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