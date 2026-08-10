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El Real Madrid expresa sus condolencias por el sismo en Colombia

Colombia sufrió un sismo de magnitud 7,4. El club merengue y el Tottenham se pronunciaron frente al hecho

  • Real Madrid mandó un mensaje de apoyo a Colombia. FOTOS: X Real Madrid y captura
    Real Madrid mandó un mensaje de apoyo a Colombia. FOTOS: X Real Madrid y captura
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 6 horas
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En horas de la mañana de este lunes 10 de agosto, Colombia sufrió una tragedia que al momento deja más de 80 fallecidos en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó. Ante este evento sísmico que golpeó al país, el club de fútbol más laureado del planeta se pronunció.

El Real Madrid, club donde supo jugar James Rodríguez, Freddy Rincón, Edwin Congo y actualmente Linda Caicedo en el equipo femenino, le envió fuerzas al pueblo colombiano.

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El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, se lee en el comunicado del club blanco.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, así culmina el mensaje del Real Madrid.

Al equipo presidido por Florentino Pérez, se le sumó el mensaje de aliento de otro club blanco, el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Los Spurs, donde militó Dávinson Sánchez, publicaron un texto en X en apoyo a Colombia.

“Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy. Nuestros pensamientos y mejores deseos están con los afectados, sus familias y toda la comunidad colombiana en este momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó el club londinense.

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¿Qué dijo el Real Madrid sobre el terremoto en Colombia?
El Real Madrid expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su solidaridad con todo el pueblo colombiano tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.
¿Cuántas personas han muerto por el terremoto en Colombia?
La noticia señala que el terremoto dejaba, al momento de su publicación, más de 80 fallecidos en Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó. La cifra corresponde al reporte incluido en la noticia y podría cambiar con la actualización del balance oficial.
¿Qué otros clubes de fútbol apoyaron a Colombia tras el terremoto?
Tottenham Hotspur también publicó un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo colombiano. El club inglés expresó sus mejores deseos a los afectados, sus familias y la comunidad colombiana.
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