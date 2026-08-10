El Real Madrid expresa sus condolencias por el sismo en Colombia

En horas de la mañana de este lunes 10 de agosto, Colombia sufrió una tragedia que al momento deja más de 80 fallecidos en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó. Ante este evento sísmico que golpeó al país, el club de fútbol más laureado del planeta se pronunció.

El Real Madrid, club donde supo jugar James Rodríguez, Freddy Rincón, Edwin Congo y actualmente Linda Caicedo en el equipo femenino, le envió fuerzas al pueblo colombiano.

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“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, se lee en el comunicado del club blanco.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, así culmina el mensaje del Real Madrid.