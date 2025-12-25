¿Por qué Bogotá triplica a Medellín en aprovechamiento de residuos sólidos?

Uno de los resultados que generó preocupación después del balance presentado por el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, es que mientras Bogotá aprovecha a diario casi la mitad de los residuos generados, Medellín se queda corta y su tasa de aprovechamiento es tres veces menor que la de la capital. Le puede interesar: Más de 1.300 metros cúbicos fueron sacados de quebradas en Medellín este año Lo delicado del asunto radica en que, si Medellín no implementa mejores alternativas de utilidad, para el 2030 habrá ocupado el 68% del vaso La Piñuela, que apenas en septiembre de este año fue inaugurado y tiene una capacidad de 7,8 millones de toneladas. El objetivo es claro y la tarea está pendiente: aumentar la tasa de aprovechamiento de los residuos en Medellín. Más allá de que Bogotá la triplica en este ítem, la capital antioqueña está en la obligación de mejorar por su propio bien, dado que de las 683.000 toneladas de residuos que Medellín dispuso, sólo aprovechó 110.000, por lo que deberá poner el pie en el acelerador si no quiere que el relleno sanitario de La Pradera se cope antes de los ocho años previstos.

El gerente de Emvarias, Gustavo Castaño Galvis, reconoció que es uno de los ítems a mejorar el próximo año, pero que la ventaja que tiene Bogotá en esta materia, en gran medida, correspondería a una mejor cultura del reciclaje.

¿A qué se debe la ventaja de Bogotá sobre Medellín?

“Una de nuestras principales falencias es la separación desde la fuente. Muchas personas no son conscientes al momento de reciclar, entonces, si los materiales que podrían ser aprovechables y reubicados en la cadena productiva se contaminan desde un inicio, la tasa de aprovechamiento será menor. Claro, no sólo es responsabilidad de los ciudadanos, nosotros como Emvarias y las diferentes organizaciones de recicladores también debemos mejorar”.

¿Qué harán para reducir la brecha entre ambas ciudades?

“Tenemos la meta de transformar el relleno sanitario en un parque tecnológico ambiental, ¿cómo se logrará eso? Desarrollando proyectos donde se va a hacer tratamiento de orgánicos y, a la par, se trabajará en el aprovechamiento. Para mejorar en esa cifra, la Alcaldía asignó aproximadamente $23.700 millones, de los cuales $19.000 millones serán para desarrollar una planta de orgánicos y así llevar a cabo el tratamiento de 50 toneladas diarias. También tenemos pensado con EPM hacer una planta de clasificación de unas 1.200 o 1.300 toneladas diarias en el relleno sanitario, esto lo que hace es permitir el aprovechamiento de un 50%, luego ese material recuperado se comercializa y vuelve a la cadena productiva, y del otro 50% sale un material llamado CDR: Combustible Derivado de Residuos y es el que se utiliza en las cementeras. Otro de los temas en los que hacemos énfasis es en la pedagogía ciudadana, por eso se están gestionando unos recursos con el gobierno de Corea del Sur para mejorar en ese aspecto y definir unas rutas selectivas para la recolección de orgánicos en la ciudad y, posteriormente, tratarlos”.

¿Algún plan para optimizar las rutas de recolección y generar un mayor aprovechamiento?

“Un reto muy importante es iniciar la construcción de la estación de transferencia a mediados de 2026. Esa estación nos va a permitir una gran eficiencia financiera, porque así no todos los camiones recolectores tendrán que viajar 57 kilómetros hasta el relleno sanitario en Donmatías, sino que el contenido de dos compactadores y medio se deposita en un tractocamión y este es quien hace la ruta. Con ello lograremos que los camiones dispuestos para cubrir las rutas en toda la ciudad no se desplacen fuera de Medellín, con el fin de optimizar la recolección de residuos y darles un pronto y mejor tratamiento. Esperamos que a finales de 2027 la estación de transferencia esté lista”.

¿Cómo cerró la ciudad en tasa de aprovechamiento anual?

“Con las actividades que venimos realizando desde la Alcaldía, el trabajo de las organizaciones de recicladores y Emvarias, podemos decir que la cifra del 29% de aprovechamiento del 2024 ya la superamos este año y logramos un 30%, aproximadamente. Aún así, debemos esperar los datos actualizados y oficiales de cierre que se entregan en enero o febrero del año próximo”.

¿Emvarias cómo está en materia de pérdidas y utilidades?