El desafío de garantizar viviendas dignas con soluciones innovadoras

Colaboración especial de Lucas Gómez Cuartas
Medellín celebra 350 años en un momento decisivo de su historia. La ciudad, que fue ejemplo de transformación urbana en América Latina, enfrenta hoy un desafío estructural que definirá su competitividad en el mundo: garantizar vivienda asequible y de calidad.
El problema es profundo. En Colombia, el déficit habitacional supera los cinco millones de unidades. Una cuarta parte corresponde a déficit cuantitativo, hogares que simplemente no tienen vivienda, y el resto a déficit cualitativo, hogares que habitan en viviendas inadecuadas o sin condiciones dignas. Medellín, que durante décadas fue ejemplo de innovación urbana, no es ajena a esta realidad: el acceso a la vivienda se ha vuelto un lujo para muchas familias.
Las cifras lo demuestran: desde 2010, el precio de la vivienda nueva en Colombia se ha incrementado un 252 %, mientras que el salario mínimo apenas creció un 176 % en el mismo periodo. Ajustados por inflación, los ingresos reales de los trabajadores aumentaron apenas un 107 %. En otras palabras: cada vez se necesita destinar una mayor proporción del ingreso para comprar vivienda, hasta el punto que se ha vuelto casi imposible adjudicar más esfuerzo financiero sin sacrificar otras necesidades básicas. La gente se demora más en tener acceso a la primera vivienda, y cada vez, se compra en promedio a mayor edad, y cada vez, esta vivienda es más pequeña.
Comprar vivienda se ha convertido en una carrera imposible para gran parte de la población. Las nuevas generaciones no han renunciado a la idea de tener casa por falta de disciplina financiera o por una supuesta falta de “juicio”. No compran vivienda porque el esfuerzo es desproporcionado. La ecuación ya no cierra.
Mi propio abuelo es un buen ejemplo del contraste generacional. No era profesional y trabajaba en Fabricato. Tenía siete hijos y, aun así, pudo comprar una casa y pagarla completamente con su trabajo. Esa vivienda fue la base para sacar adelante a su familia y darles educación profesional a todos sus hijos. Esa historia de movilidad social era posible en la Medellín de mediados del siglo XX. Hoy, difícilmente dos profesionales casados, con posgrado, sin hijos, logran tener una vivienda.
Yo me gradué de la universidad en 2003 con un salario muy similar al que reciben los nuevos profesionales. Hoy, veintidós años después, es decir, en dos décadas, los ingresos reales de un joven profesional prácticamente no han cambiado, mientras que el costo de la vivienda se disparó. Los precios suben, las preferencias cambian, las necesidades aumentan, pero los ingresos no crecen en la misma proporción. Ese es el corazón del problema.