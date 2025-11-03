Video | Así fue el impresionante recibimiento de los hinchas de Nacional que “intimidó” al América en el Atanasio

No era un partido cualquiera. El domingo, en el Atanasio, se jugaba el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, los dos equipos con las hinchadas más numerosas del país. Además, los dos elencos con mayor historia a nivel internacional y los que componen el podio de títulos ganados en el torneo local (los verdes primeros, con 18; los rojos terceros con 15). Además, el 2 de noviembre se jugó la semifinal de la Copa Betplay 2025, torneo en el que ambos elencos se enfrentaron en la final de la edición del 2024, que terminó con problemas de orden público en las tribunas del estadio Pascual Guerrero de Cali, desde donde los aficionados enviaron pólvora hacia la cancha para “no dejar que dieran la vuelta olímpica acá”.

Por eso y más, el duelo del domingo era importante. Y los aficionados de Nacional, que llenaron las graderías del Atanasio, lo hicieron sentir. Dicen los argentinos, que son cabaleros, que los partidos importantes se ganan desde el inicio. Las salidas con pólvora, anilina y cánticos desaforados desde las tribunas –todo al tiempo–, se han vuelto costumbre.

Lo hizo Racing, contra Flamengo de Brasil, en la semifinal de vuelta de la Libertadores de este año en el Cilindro de Avellaneda. Lo emularon, con decoro, los aficionados del elenco verdolaga en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay, que su equipo ganó 4-1.

¿Cómo fue la impresionante salida de Nacional contra América?

Desde antes de que los futbolistas salieran a la cancha del Atanasio, se sabía que el ambiente en el estadio sería de fiesta. Un grupo de hinchas se pararon en la línea del sector occidental con 36 banderas, que representan la cantidad de títulos que ha ganado Nacional, tanto a nivel local, como en el plano internacional.

Esa era una forma de “mostrarle los dientes” al rival, que en total suma 18 títulos en su historial. Después, en dos segundos mágicos, salió un show de pólvora con voladores que se tomaron los sectores norte, sur y oriental del estadio, siendo preludio de una nube de anilina verde y blanca que se posó sobre la cancha mientras los jugadores salían para cantar los himnos.