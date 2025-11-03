x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Así fue el impresionante recibimiento de los hinchas de Nacional que “intimidó” al América en el Atanasio

El elenco antioqueño se impuso 4-1 en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025. La vuelta será el 13 de noviembre en Cali.

  • La salida que hicieron los aficionados de Atlético Nacional antes del inicio del partido contra América de Cali se llevó todas las miradas. Foto: Luz María Sierra
    La salida que hicieron los aficionados de Atlético Nacional antes del inicio del partido contra América de Cali se llevó todas las miradas. Foto: Luz María Sierra
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

03 de noviembre de 2025
bookmark

No era un partido cualquiera. El domingo, en el Atanasio, se jugaba el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, los dos equipos con las hinchadas más numerosas del país. Además, los dos elencos con mayor historia a nivel internacional y los que componen el podio de títulos ganados en el torneo local (los verdes primeros, con 18; los rojos terceros con 15).

Además, el 2 de noviembre se jugó la semifinal de la Copa Betplay 2025, torneo en el que ambos elencos se enfrentaron en la final de la edición del 2024, que terminó con problemas de orden público en las tribunas del estadio Pascual Guerrero de Cali, desde donde los aficionados enviaron pólvora hacia la cancha para “no dejar que dieran la vuelta olímpica acá”.

Por eso y más, el duelo del domingo era importante. Y los aficionados de Nacional, que llenaron las graderías del Atanasio, lo hicieron sentir. Dicen los argentinos, que son cabaleros, que los partidos importantes se ganan desde el inicio. Las salidas con pólvora, anilina y cánticos desaforados desde las tribunas –todo al tiempo–, se han vuelto costumbre.

Lo hizo Racing, contra Flamengo de Brasil, en la semifinal de vuelta de la Libertadores de este año en el Cilindro de Avellaneda. Lo emularon, con decoro, los aficionados del elenco verdolaga en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay, que su equipo ganó 4-1.

¿Cómo fue la impresionante salida de Nacional contra América?

Desde antes de que los futbolistas salieran a la cancha del Atanasio, se sabía que el ambiente en el estadio sería de fiesta. Un grupo de hinchas se pararon en la línea del sector occidental con 36 banderas, que representan la cantidad de títulos que ha ganado Nacional, tanto a nivel local, como en el plano internacional.

Esa era una forma de “mostrarle los dientes” al rival, que en total suma 18 títulos en su historial. Después, en dos segundos mágicos, salió un show de pólvora con voladores que se tomaron los sectores norte, sur y oriental del estadio, siendo preludio de una nube de anilina verde y blanca que se posó sobre la cancha mientras los jugadores salían para cantar los himnos.

Los futbolistas se pararon en el centro del campo para cantar los himnos. La anilina se esfumó con el viento, que se la llevó hacia el sector sur del estadio, como quien va para la Plaza de Banderas de la Unidad Deportiva. Entre tanto, los hinchas comenzaron a corear cánticos de cancha. Ahí inició la fiesta que terminó con la goleada de los verdes ante América en la semifinal de Copa, que tiene soñando a Medellín con la posibilidad de tener una final paisa en ese torneo.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida