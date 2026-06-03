¿Por qué están frenando operativos contra bandas en Medellín?

Algo extraño está pasando con los operativos en contra del crimen organizado y los grupos armados en Medellín.
Pese a que diferentes entes de la Fuerza Pública le están pisando los talones a múltiples estructuras ilegales en la capital antioqueña, incluyendo a particulares señalados de estar asociados a sus actividades, los operativos para asestar golpes certeros se están frenando a último momento.
El caso más reciente salió a flote hace pocos días, cuando se conoció que una operación a gran escala que se preparaba desde hace más de un año en inmediaciones del Parque Bicentenario se suspendió desde Bogotá sin mayores explicaciones.
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De igual forma, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aludió a capturas que se estarían frenando a personas vinculadas a casos de terrorismo, sin que tampoco hubiera mayores explicaciones al respecto.
“Pregunta: ¿quién está impidiendo que se realicen unas capturas importantes de personas relacionadas con terrorismo en Medellín?, ¿quién protege a la llamada primera línea?, ¿algunas de estas personas están relacionadas con el ELN? La información existe. ¿Los protegen para que puedan de nuevo incendiar a Colombia?”, dijo el mandatario distrital el pasado 29 de mayo, presentando con suspicacia el tema.