Afinia y El Niño apretarán las finanzas de Medellín en 2027: ¿cómo están las cuentas y qué hará la Alcaldía?

La crisis que tiene contra las cuerdas a Afinia y la sequía más severa de los últimos 70 años se sentirán en las arcas públicas de Medellín. Esta semana, la Alcaldía radicó ante el Concejo el presupuesto para 2027, último año del gobierno de Federico Gutiérrez, calculado en $12,1 billones, 0,67% más que en 2026.
El documento muestra dos caras de la realidad presupuestal del Distrito, ya que mientras por un lado este ha logrado sanear unas finanzas que recibió en crisis en 2024 y ha seguido impulsando sus niveles de recaudo a cifras récord, el próximo año tendrá también que sortear los embates de la crisis por la que atraviesa el sistema energético del país.
Le puede interesar: Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe
No es gratuito que hace un par de semanas, el alcalde Federico Gutiérrez viajara a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella y expresarle su consternación por los impactos que Afinia y el fenómeno de El Niño le están causando a las finanzas de EPM.
“Afinia es una empresa que, de cada $100 que factura, recauda tan solo $57. ¿Qué empresa sobrevive así? Ninguna. ¿Por qué? Porque hay evasión, porque hay robo de energía en unos departamentos más que en otros, porque hay también cultura del no pago y porque es una situación realmente crítica. Eso desembocaría justamente en una crisis mayor en todo el sistema interconectado del país y en el sistema energético”, alertó el mandatario, señalando que esa filial necesitaba un salvamento de $1,2 billones para no tener que entrar en un racionamiento por problemas financieros.