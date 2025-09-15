Procuraduría alerta fallas críticas en alimentación y salud de la cárcel El Pedregal de Medellín

El centro carcelario y penitenciario El Pedregal, de Medellín, está de nuevo bajo la lupa por cuenta de las denuncias alrededor de la alimentación que brindan a la población reclusa. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una alerta sobre deficiencias críticas en la comida y la salud en esta cárcel.
La entidad del Ministerio Público reveló que presentó un informe preventivo sobre la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario en el que se evidencian presuntos incumplimientos reiterados que estarían vulnerando los derechos humanos de los reclusos. La situación, según el órgano de control, podría tener una incidencia disciplinaria, fiscal y penal.
La Procuraduría indicó que en los procesos de interventoría de los contratos de alimentación se encontraron múltiples fallas que tienen que ver con aspectos como la calidad, la cantidad, los tiempos de entrega y las condiciones sanitarias de la comida que les suministran a los internos de la cárcel.