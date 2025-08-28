Presos de la cárcel El Pedregal, de Medellín, levantaron huelga de hambre

Este jueves amaneció conjurada la huelga de hambre que habían declarado varios internos en la cárcel El Pedregal, de Medellín, en protesta por la mala calidad de los alimentos y las demoras constantes en la entrega de los mismos. Le recomendamos leer: ¿Quién responde por la mala comida en la cárcel de Pedregal? El movimiento había comenzado el martes casi a la medianoche en el patio Octavo, en la madrugada se amplió a varios patios con un cacerolazo y amenazaba con extenderse a todo el centro localizado en el extremo occidental de la capital antioqueña.

Cómo empezó la protesta en la cárcel de Medellín

Por ello, el miércoles se desplazaron hasta allá funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegados directamente de Bogotá; la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que se encarga de coordinar la logística de las cárceles en el país, y representantes del Ministerio Público. Ellos se reunieron con representantes de la población privada de la libertad y con los directivos del centro. De acuerdo con quejas previas, los internos manifestaron no aguantar más la comida que no era confiable para el consumo humano porque muchas veces presenta signos de descomposición como una coloración verde en la carne; pero además ha sido administrada en cantidades insuficiente y en horarios inusuales.

@telemedellin Presos de la cárcel El Pedregal declararon una huelga de hambre. Internos del patio 8 de la cárcel El Pedregal, en Medellín, declararon una huelga de hambre en protesta por las fallas en la alimentación dentro del penal. Los reclusos denuncian deficiencias en la calidad y cantidad de los alimentos y exigen la renuncia de los responsables del contrato de alimentación, además de soluciones inmediatas. Advirtieron que en los próximos días otros pabellones podrían sumarse a la huelga. #NoticiasMedellín #NoticiasAntioquia #NoticiasColombia ♬ sonido original - Telemedellín

Las denuncias ante la Veeduría Penitenciaria Nacional mencionan que el desayuno muchas veces llegaba casi al mediodía, el almuerzo se repartía entre las cuatro y las cinco de la tarde y la cena hasta después de la medianoche, según el representante de esta entidad, Jorge Cardona.

Compromisos alcanzados entre presos y autoridades

A mediados de la tarde del mismo miércoles, las partes lograron un acuerdo para levantar la huelga de hambre con base en varios compromisos: el primero de ellos es que los martes se les permita a los presos la entrada de alimentos que les proporcionan sus familias. Pero además, el contratista de la alimentación penitenciaria deberá cumplir con un gramaje y asegurar la mejor calidad de las raciones que suministra. Igualmente, deberá aplicar los correctivos para que los horarios se regularicen.

Además, reforzarán la sanidad de la infraestructura con mantenimiento de equipos, la construcción de un nuevo cuarto frío y reparaciones con el fin de evitar filtraciones en el rancho.