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Con puentes peatonales de madera buscan comunicar sectores de difícil acceso en los barrios de Medellín

En total, la administración distrital ha instalado 54 estructuras de este tipo, siendo la más beneficiada la comuna de Robledo, con el equivalente a más de 108 metros lineales.

  • Los puentes se construyen en madera inmunizada para asegurar mayor durabilidad. FOTO: ALCALDÍA
    Los puentes se construyen en madera inmunizada para asegurar mayor durabilidad. FOTO: ALCALDÍA
  • Los puentes están bien sobre quebradas o en terrenos sinuosos que dificultan la movilidad entre barrios. FOTO: ALCALDÍA
    Los puentes están bien sobre quebradas o en terrenos sinuosos que dificultan la movilidad entre barrios. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Así como a nivel macro, hay ríos que dividen países y departamentos, en la ciudad existen quebradas que fungen como barreras entre barrios y los puentes que se tienden sobre ellas garantizan la comunicación entre las comunidades.

Le recomendamos leer: La Alcaldía de Medellín solo desmontó cuatro de los 16 puentes peatonales que desde 2020 sabía que estaban obsoletos

Por eso la Alcaldía de Medellín ha instalado 54 estructuras de este tipo, construidas en madera inmunizada, para garantizar la movilidad entre sectores que se asientan cerca de afluentes o con condiciones geográficas difíciles, teniendo en cuenta que estamos en una urbe construida en buena parte en medio de montañas.

El plan se viene desarrollando desde el año pasado y ya completa en total 567 metros lineales distribuidos en comunas como Robledo, Doce de Octubre,

Buenos Aires, Guayabal, Laureles-Estadio, Belén, La América, Villa Hermosa, San Javier, El Poblado, Castilla y Santa Cruz.

Estos nuevos puentes facilitan la conexión entre barrios y reducen riesgos para peatones en trayectos cotidianos que muchas veces comprenden las rutas de los niños para ir al colegio, de los integrantes del hogar para hacer sus compras en supermercados vecinos o simplemente para los chicos ir a jugar con sus vecinos.

“Lideramos la gestión ambiental de la ciudad con un enfoque de encuentro y conectividad (...) Estos puentes hacen de las quebradas no límites, sino puntos de encuentro, y permiten que estemos cerca del agua, con asombro, con respeto, que nos maravillemos de la belleza y del potencial natural de nuestra ciudad. Avanzamos en la construcción de un distrito verde y sostenible, sacando lo mejor de nuestro territorio”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Los puentes están bien sobre quebradas o en terrenos sinuosos que dificultan la movilidad entre barrios. FOTO: ALCALDÍA
Los puentes están bien sobre quebradas o en terrenos sinuosos que dificultan la movilidad entre barrios. FOTO: ALCALDÍA

Entre las zonas con mayor número de estructuras intervenidas está Robledo, en el occidente de la capital antioqueña (comuna 7), donde las cuadrillas a nombre del Distrito instalaron doce puentes, para un total de 108,56 metros lineales construidos.

Además, le recomendamos ver: Otros tres puentes peatonales obsoletos de Medellín se convertirán en jardines verticales

También están el Doce de Octubre (comuna 6), con siete puentes y 74,4 metros lineales; Buenos Aires (comuna 9) y Guayabal (comuna 15), con seis estructuras cada una.

Lo que viene ahora es el mantenimiento constante, con el fin de que las construcciones permanezcan en buen estado y prestando un buen servicio a las comunidades, pero también el cuidado de los propios habitantes, quienes deben permanecer vigilantes a que los puentes no se usen para el tránsito de motocicletas, vehículos de carga u otros elementos que puedan afectar su estabilidad y durabilidad.

Esta tendencia a tender ese tipo de puentes contrasta con la que en un pasado reciente se comenzó a implementar y fue el desmonte de puentes peatonales en vías principales, como la avenida 33 o San Juan, por ejemplo, debido a que, por el contrario, se convirtieron en un mecanismo de discriminación en el que se privilegiaba el paso rápido de los carros pero generando dificultades para una parte de la ciudadanía, como las personas de la tercera edad y otras con condiciones de movilidad reducida.

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