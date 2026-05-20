Expulsaron a un alemán por hacer bacanales y tiros al aire en un edificio de Provenza

Un nuevo ciudadano extranjero fue expulsado de Medellín, luego de ser señalado de realizar fiestas escandalosas y atemorizar a sus vecinos en un edificio de El Poblado.
El foráneo, esta vez de nacionalidad alemana, fue interceptado por la Policía cuando se desplazaba por una calle del suroccidente de la ciudad.
Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, al percatarse de que ya tenía una orden para expulsarlo, las autoridades hicieron una redada relámpago.
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El extranjero, que iba en un carro marca Chevrolet Camaro, fue identificado cuando se desplazaba por la calle 10, en sentido oriente-occidente, y finalmente detenido por varias patrullas de la Policía en inmediaciones de la carrera 65.
Según señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los trámites para sacar de la ciudad al extranjero se iniciaron luego de que varios vecinos acudieran a las autoridades denunciando un comportamiento peligroso.