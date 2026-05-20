Expulsaron a un alemán por hacer bacanales y tiros al aire en un edificio de Provenza

Un nuevo ciudadano extranjero fue expulsado de Medellín, luego de ser señalado de realizar fiestas escandalosas y atemorizar a sus vecinos en un edificio de El Poblado. El foráneo, esta vez de nacionalidad alemana, fue interceptado por la Policía cuando se desplazaba por una calle del suroccidente de la ciudad. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, al percatarse de que ya tenía una orden para expulsarlo, las autoridades hicieron una redada relámpago. Le puede interesar: Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia El extranjero, que iba en un carro marca Chevrolet Camaro, fue identificado cuando se desplazaba por la calle 10, en sentido oriente-occidente, y finalmente detenido por varias patrullas de la Policía en inmediaciones de la carrera 65. Según señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los trámites para sacar de la ciudad al extranjero se iniciaron luego de que varios vecinos acudieran a las autoridades denunciando un comportamiento peligroso.

De acuerdo con esos reportes, el alemán se había tomado un apartamento en un edificio de Provenza como base para realizar parrandas descontroladas, que duraban varios días seguidos y no daban sosiego a los vecinos. En esas bacanales, el sujeto también consumía drogas y hasta hacía disparos al aire, poniendo en peligro a la comunidad. Siga leyendo: Ruso que escandalizó por dos años a vecinos de El Poblado fue expulsado de Colombia Con base en esa información, el Distrito inició un trabajo articulado con la Policía y con Migración Colombia, hasta que se logró la emisión de una orden en la que no solamente se avaló la expulsión del foráneo, sino que se le prohibió su ingreso a Colombia por 10 años. Gracias a esa orden, fue entonces que las autoridades lograron desplegar el operativo, en el que fue clave el sistema tecnológico de la Secretaría de Seguridad y el uso de cámaras LPR.

“Aquí protegemos a la ciudadanía, la convivencia y la tranquilidad de nuestros barrios. La ley se respeta y quien no la respete tendrá consecuencias”, dijo el mandatario distrital. Este episodio se produce en medio de otros casos en los que ciudadanos de otros países también se han visto involucrados en denuncias de mal comportamiento en la capital antioqueña. Lea además: Mentiras y juguetes sexuales: Así cayó extranjero que pretendía hacer turismo sexual en Medellín y Cartagena El caso más reciente ocurrió en un cine ubicado en un muy concurrido centro comercial de El Poblado, cuando un ciudadano francés, domiciliado en Medellín atacó a un adolescente de 15 años con diagnóstico de autismo, solamente por no gustarle que bailara al final de una función de una película musical. De igual manera, el pasado martes se conoció que otro ciudadano ruso tuvo que ser expulsado por segunda vez del país cuando intentaba reingresar a Medellín a través de un vuelo que había llegado a Cali. La actitud hostil de este segundo extranjero llegó al punto de que incluso se habría atrevido a escribirle mensajes intimidatorios al mismo alcalde de Medellín, insultándolo y amenazándolo vía WhatsApp. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.