¿Advertencias en redes de Quintero al gobernador de Antioquia lo inhabilitan para meterse con el departamento?

Con un anuncio de posibles retaliaciones le contestó Daniel Quintero las críticas hechas por el gobernador de Antioquia ante el posible nombramiento del exalcalde de Medellín como Superintendente de Salud.

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Al conocer la posible designación de Quintero -porque se colgó su hoja de vida en la plataforma estatal Sigep- el gobernador Andrés Julián Rendón calificó el hecho con una exclamación: ¡Increíble!

Y luego afirmó que el exmandatario distrital de la capital antioqueña “llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema (de salud). A la vez, pronosticó que llegarán más intervenciones de EPS y de hospitales públicos.

“Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional”.

Ante esto, Quintero usó la misma red social para mandarle un mensaje que podría dar para interpretaciones como una intimidación, si se llega a posesionar como nuevo Supersalud.

“Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre como (sic) la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie, está por encima de la ley”.