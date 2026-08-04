América Latina sigue atrapada en la informalidad: solo 46% tiene empleo formal, según el BID

La productividad laboral en América Latina y el Caribe continúa rezagada frente a las economías desarrolladas, mientras la informalidad y la falta de competencias laborales siguen limitando el crecimiento económico de la región.
A este panorama se suma un nuevo desafío: el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), que podría transformar una parte importante de los empleos durante la próxima década.
Así lo advierte el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que concluye que solo el 46% de los trabajadores latinoamericanos cuenta con un empleo formal con cobertura de seguridad social, mientras que la informalidad apenas se redujo ocho puntos porcentuales en los últimos 20 años.
Según el organismo, si la región mantiene el ritmo actual de formalización, tardaría más de 80 años en alcanzar niveles similares a los de Uruguay, uno de los países con menor informalidad laboral de América Latina.
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