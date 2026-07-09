Golpe a una banda de Medellín: rescatan a dos secuestrados y capturan a tres señalados delincuentes

Dos hombres que permanecían retenidos contra su voluntad fueron rescatados por la Policía Metropolitana durante un operativo realizado en el barrio Robledo Palenque, en el occidente de Medellín.

En el procedimiento también fueron capturados en flagrancia tres hombres, de 24, 26 y 28 años, señalados de integrar el grupo delincuencial organizado Robledo.

La intervención se inició luego de que la central de radio de la Policía alertara a las patrullas sobre el ingreso forzado de una persona a una vivienda del sector. Con esta información, los uniformados desplegaron un operativo para ubicar el inmueble y verificar lo que ocurría.

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Al llegar al lugar, los policías sorprendieron a los presuntos responsables, quienes intentaron escapar por los techos de las viviendas vecinas. Sin embargo, fueron interceptados pocos metros después y capturados, mientras que las dos víctimas fueron liberadas sanas y salvas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hoy capturados habrían llegado horas antes hasta una vivienda del barrio Aures, donde, presuntamente, intimidaron con armas de fuego a dos hombres para despojarlos de sus pertenencias.