Renault Group se la jugará con más inversión en la planta Sofasa, en Envigado, para nueva línea de vehículos

La automotriz francesa Renault Group anunció su firme intención de invertir en un nuevo proyecto industrial de ensamblaje en la planta de Renault-Sofasa, una decisión que consolida a Colombia como pieza estratégica dentro de la red global de producción del fabricante europeo.
El anuncio, realizado desde la casa matriz de la compañía en Francia, contempla el ensamblaje de un nuevo vehículo con tecnologías de última generación en la planta de Envigado, Antioquia, en línea con la transformación mundial hacia la movilidad electrificada y sostenible.
La decisión se enmarca en el plan estratégico futuREady, vigente hasta 2030, con el que Renault busca convertir a la operación colombiana en un hub exportador para América Latina y acelerar la masificación de vehículos electrificados en el mercado nacional.
De concretarse la inversión, Renault-Sofasa fortalecería su papel como plataforma industrial estratégica del grupo francés en la región.
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