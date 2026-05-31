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Con más de 670.000 votos, De La Espriella barrió en Medellín en la primera vuelta

Mientras el abogado se quedó con el 55% de los votos, en segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con el 24% de los apoyos.

  • Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda (izquierda) fueron los dos candidatos más votados en Medellín. FOTO: El Colombiano
    Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda (izquierda) fueron los dos candidatos más votados en Medellín. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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hace 1 hora
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Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Medellín.

De acuerdo con los datos del boletín 21 de la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas, el candidato se proclamó como vencedor con 676.358 de los votos, equivalentes al 55,09%.

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Una de las principales sorpresas de la jornada fue que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien se consolidó en el segundo lugar, con 300.729 votos en esa última actualización, equivalentes al 24,49% de los sufragios.

Cepeda casi que triplicó la votación del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien obtuvo 105.609 votos (equivalentes al 8,6%), y de Paloma Valencia, quien obtuvo 101.941 votos (8,3%).

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Entre tanto, el resto de la lista lo completan el candidato. Santiago Botero, con 9.253 votos; Claudia López,con 5.056 votos; Mauricio Lizcano, con 1.504 votos; y Miguel Uribe Londoño, con 1.340 votos.

Sondra Macollins, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros ni siquiera llegaron a los 1.000 votos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos votos obtuvo Abelardo de la Espriella en Medellín?
Según el consolidado de mesas informadas, Abelardo de la Espriella alcanzó 676.358 votos en Medellín, equivalentes al 55,09 % del total.
¿Quién quedó segundo en las elecciones presidenciales en Medellín?
Iván Cepeda ocupó el segundo lugar en Medellín con más de 300.000 votos, consolidándose como la segunda fuerza electoral en la ciudad.
¿Cómo le fue a Sergio Fajardo en Medellín durante las elecciones de 2026?
Sergio Fajardo quedó por debajo de los dos primeros lugares en Medellín y registró poco más de 100.000 votos, muy lejos del desempeño de De la Espriella y Cepeda.
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