Fin al enredo: esto fue lo que pasó con un inmueble arrendado por la SAE al influenciador Yeferson Cossio

A raíz de la desinformación que tenía en el ojo del huracán al creador de contenido digital Yeferson Cossio y que lo vinculaba con un predio que había sufrido extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales SAE emitió un comunicado en el que aclaró toda la situación.
Según detalló la entidad, Cossio no fue ni investigado ni vinculado a ningún proceso judicial con relación al inmueble objeto de la polémica, toda vez que de acuerdo a lo dicho por la SAE, su vínculo con el mismo estaba ligado únicamente por medio de un contrato de arrendamiento entre él y la SAE.
