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Tras encontrar cucarachas y productos vencidos, autoridades sellaron un restaurante en Itagüí

La Alcaldía acudió al establecimiento después de recibir una denuncia ciudadana. Los insectos estaban casi por todas partes.

  • En la visita al establecimiento se pudo constatar que no cumplía con las exigencias de salubridad e higiene requeridas. FOTOS Alcaldía de Itagüí.
    En la visita al establecimiento se pudo constatar que no cumplía con las exigencias de salubridad e higiene requeridas. FOTOS Alcaldía de Itagüí.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tras una denuncia ciudadana, en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, las autoridades cerraron un restaurante al encontrar múltiples deficiencias en las condiciones de limpieza e higiene.

De acuerdo con algunos vecinos, en este punto ubicado en el barrio Viviendas del Sur donde se venden fritos y otros productos, las cucarachas “se asomaban” en las vitrinas, y de vez en cuando se filtraban malos olores. Esto alertó de inmediato a varios comensales.

Lea más: Intensifican vigilancia sanitaria a negocios de Itagüí: autoridades harán más de 13.000 inspecciones

Acto seguido, elevaron una queja a la Alcaldía de Itagüí para que visitara el establecimiento e implementara las medidas correspondientes.

La Alcaldía acudió al sitio

Una vez la administración municipal conoció el caso, se dirigió al establecimiento con personal de la Secretaría de Salud para constatar lo expuesto en las denuncias. Tras la inspección del lugar, se encontraron con un escenario igual o aún peor del descrito por los habitantes de ese sector.

De acuerdo con el informe oficial de la alcaldía, las condiciones de limpieza eran deficientes, había productos vencidos que estaban destinados para su venta y, para colmo, la presencia de cucarachas era inminente, no solo en un punto del establecimiento sino en varios.

Acto seguido, procedieron a sellar el restaurante debido al riesgo tan grande que un sitio así puede representar para la salud pública.

“Seguimos trabajando por la protección de la salud de la comunidad y por el cumplimiento de las normas sanitarias en nuestra ciudad”, dijo la Alcaldía de Itagüí.

Opiniones de la comunidad

Al publicar el caso, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Unos se mostraron indignados por lo que se encontró en el lugar. Otros dijeron que no era necesario exponer de esa manera a los comerciantes. Y algunos se tomaron lo sucedido con un poco de gracia.

“Qué montón de cucarachas. Si eso es de día cómo será de noche cuando salen todas”. “Que fuera el único. Son muchos negocios”. “No veo la necesidad de exponer el negocio, es hacer controles y dar instrucciones, ayudar a que cumplan con todo, no arruinarlos públicamente. No estoy de acuerdo con esto, no sabemos cuántas familias vivían del negocio”. “Quién quiere ir a comer pollito yo los invito”. “Doble proteína”.

Lo más delicado es que en otros comentarios, algunas personas señalaron que no es la primera vez que sellan este mismo restaurante. Además, sugieren a la alcaldía que realice visitas de ese tipo con más frecuencia, pues, según ellos, hay muchos establecimientos en iguales o peores condiciones donde actualmente se presta el servicio.

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De acuerdo con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Itagüí es la ciudad no capital con mayor número de unidades productivas en Antioquia, superando las 16.000 entre industrias, mipymes y establecimientos abiertos al público. Esta alta concentración comercial exige una vigilancia constante por parte de las autoridades.

En 2025, la Alcaldía de Itagüí realizó más de 13.000 visitas de inspección, vigilancia y control, que derivaron en el cierre de 50 establecimientos.

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Para reportar cualquier irregularidad relacionada con la salubridad en establecimientos comerciales, puede llamar a la línea (604) 373 76 76 ext. 2915 o escribir al WhatsApp 310 230 64 52.

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