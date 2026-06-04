Tras encontrar cucarachas y productos vencidos, autoridades sellaron un restaurante en Itagüí

Tras una denuncia ciudadana, en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, las autoridades cerraron un restaurante al encontrar múltiples deficiencias en las condiciones de limpieza e higiene.
De acuerdo con algunos vecinos, en este punto ubicado en el barrio Viviendas del Sur donde se venden fritos y otros productos, las cucarachas “se asomaban” en las vitrinas, y de vez en cuando se filtraban malos olores. Esto alertó de inmediato a varios comensales.
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Acto seguido, elevaron una queja a la Alcaldía de Itagüí para que visitara el establecimiento e implementara las medidas correspondientes.