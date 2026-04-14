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Subametralladoras en Medellín: así las traen las bandas y estos son los usos que le dan

Tras la incautación de la subametralladora europea, que se vende en Estados Unidos, en un doble homicidio en el barrio La Paralela, las autoridades buscan establecer el uso que le dan a estas armas.

  • Esta subametralladora Sig Sauer P556 fue encontrada luego de la captura de tres personas por el asesinato de dos personas en el barrio La Paralela, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Esta subametralladora Sig Sauer P556 fue encontrada luego de la captura de tres personas por el asesinato de dos personas en el barrio La Paralela, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

13 de abril de 2026
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La balacera que acabó con dos muertos y tres capturados en el barrio La Paralela, noroccidente de Medellín, dejó además la incautación de un arma poco común en el mundo criminal de la ciudad: una subametralladora Sig Sauer P556. Esta arma, si bien no fue utilizada en el hecho delictivo, deja grandes dudas del poder armamentístico que tienen las estructuras delincuenciales de la ciudad.

Así lo dieron a conocer las autoridades tras el tiroteo ocurrido el pasado 26 de marzo en el establecimiento ubicado en la carrera 64AA con la calle 113A, cuando revisaron una de las maletas encontradas en el lugar y allí hallaron esta subametralladora, de tipo semiautomática. Junto con ella, encontraron dos pistolas.

Al parecer estas armas serían de los integrantes...

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