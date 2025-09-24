Suspenden obras en hotel de lujo que están construyendo en Las Brisas, el lote de Luis Pérez en Medellín

Las autoridades de la Corregiduría de Santa Elena, en Medellín, han vuelto a suspender las obras que se adelantan en la finca Las Brisas, un predio de propiedad del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y su familia. En este terreno, ubicado en Las Palmas, en Medellín, y contiguo al famoso lote de Aguas Vivas, se está construyendo el “Ecohotel Hacienda La Chula”, un complejo que combina alojamiento rural, restaurante y discoteca. Puede leer: Juez ya definió fecha de la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas La suspensión más reciente de los trabajos se produjo porque los responsables, arrendatarios del exgobernador y encargados de la discoteca La Chula, estaban realizando un movimiento de tierra para construir una cancha de fútbol.

Según explicó Gustavo Restrepo, Corregidor de Santa Elena, la autoridad intervino debido a que los encargados estaban haciendo un “descapote o movimiento de tierra” sin contar con la licencia de construcción o la modificación a la licencia correspondiente en el sitio. La orden, asegura, es clara: las obras quedan suspendidas hasta que no presenten los planos sellados y la licencia actualizada por la Curaduría. Este no es el primer revés para el proyecto. Anteriormente, la licencia ya había sido suspendida porque los constructores habían excedido los metros autorizados. En esa ocasión, se les ordenó demoler la construcción sobrante, lo cual cumplieron.

Obras suspendidas en el lote Las Brisas, del exgobernador Luis Pérez. FOTO: CORTESÍA

Un proyecto de lujo amparado en un decreto polémico

El complejo turístico que se planea en Las Brisas, un hospedaje rural, es de dimensiones considerables. En documentos se registró que el proyecto contaría con 1.325 metros cuadrados de área construida, incluyendo piscina, casa de huéspedes, pesebreras y 108 plazas de parqueaderos. La licencia de construcción para ampliación y demolición parcial fue otorgada a Aromas de Colombia S.A.S, una de las empresas de la familia Pérez Gutiérrez. Sin embargo, fuentes cercanas al caso han señalado que una edificación de estas características sobrepasaba los límites permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, a pesar de que Las Brisas tenía menos limitaciones que su predio contiguo, Aguas Vivas. La viabilidad de construir un proyecto de tal magnitud se dio gracias a la existencia del Decreto 412 de 2023, expedido por el exalcalde Daniel Quintero, que cambió el uso del suelo y valorizó tanto el lote Las Brisas como el de Aguas Vivas.

Las Brisas, primo hermano de Aguas Vivas

El predio Las Brisas, propiedad en su totalidad de Luis Pérez y sus hermanos, está íntimamente ligado al escándalo de Aguas Vivas, que tiene al exalcalde Daniel Quintero y a 12 exfuncionarios y particulares acusados por la justicia de posible peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos. La relación se remonta a 2013, cuando Pérez y sus hermanos eran dueños del 39% del lote Aguas Vivas. Posteriormente, en 2016, realizaron una permuta de su participación en Aguas Vivas a favor de las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (empresas cuyos representantes están acusados actualmente de posible peculado por apropiación). A cambio, los Pérez recibieron la totalidad del terreno de Las Brisas. Aguas Vivas es un megalote de 147.000 metros cuadrados, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, y había sido catalogado con fuertes restricciones de construcción por el POT de 2014, ya que se encuentra en zona de alto riesgo geológico y estaba destinado a un ecoparque.

Pero todo cambió cuando la administración de Daniel Quintero emitió el Decreto 412 de 2023. Este decreto levantó las limitaciones constructivas sobre los terrenos del Ecoparque Las Palmas, permitiendo nuevos desarrollos urbanísticos en suelo urbano y rural. Esto no solo afectó a Aguas Vivas, sino que posibilitó la construcción de grandes estructuras en Las Brisas. De hecho, los trámites de la licencia para el Ecohotel se adelantaron en mayo de 2023, justo tres días antes de la expedición del Decreto 412. El Decreto 412 es la prueba principal con la que la Fiscalía imputó cargos al exalcalde Quintero y a su exsecretario general Fabio Andrés García por presunto prevaricato. Según la Fiscalía, la medida pretendía valorizar el terreno para un posterior negocio de compra por parte de la Alcaldía. Un testigo clave incluso señaló ante la Fiscalía que Luis Pérez participó en la estructuración del proyecto “Valle del Software” y actuó como “direccionador” de la propuesta que se iba a plantear en los predios, incluyendo Las Brisas.