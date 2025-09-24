Suspenden obras en hotel de lujo que están construyendo en Las Brisas, el lote de Luis Pérez en Medellín

Las autoridades de la Corregiduría de Santa Elena, en Medellín, han vuelto a suspender las obras que se adelantan en la finca Las Brisas, un predio de propiedad del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y su familia. En este terreno, ubicado en Las Palmas, en Medellín, y contiguo al famoso lote de Aguas Vivas, se está construyendo el “Ecohotel Hacienda La Chula”, un complejo que combina alojamiento rural, restaurante y discoteca.
Puede leer: Juez ya definió fecha de la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas
La suspensión más reciente de los trabajos se produjo porque los responsables, arrendatarios del exgobernador y encargados de la discoteca La Chula, estaban realizando un movimiento de tierra para construir una cancha de fútbol.