Fiestas de Navidad dejaron 23 quemados por pólvora en Antioquia, entre ellos tres menores en UCI

Las celebraciones del 24 y el 25 de diciembre dejaron un saldo de 23 personas nuevas quemadas por pólvora en el departamento.
Así lo informó la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, desde donde se precisó que el acumulado para este año ya asciende a las 119 personas quemadas, lo que equivale a un incremento del 14,4% en comparación con el año pasado.
Uno de los puntos más críticos continúa siendo Medellín, en donde además de seis personas quemadas nuevas, el alcalde, Federico Gutiérrez, denunció que a una familia se le incendió la casa por culpa de un volador.
“Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia. Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, sector Granizal”, apuntó el mandatario distrital.