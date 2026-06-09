Suspendieron la audiencia de imputación de cargos contra el cantante paisa Blessd: ¿qué pasó?

La audiencia de imputación de cargos contra el cantante urbano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd que iba a ser realizada este martes 9 de junio fue suspendida y deberá ser reprogramada con urgencia, luego de que el juez que tenía asignada la diligencia reportara quebrantos de salud. Según explicó el abogado de la presunta víctima, Sebastián Gutiérrez, el proceso inicialmente había sido repartido al Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías, pero ese despacho no pudo realizar la diligencia por falta de disponibilidad y por permisos previamente programados. Posteriormente, la carpeta fue asignada al Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías. Sin embargo, horas antes de la audiencia, la secretaría del despacho informó que el juez presentaba problemas de salud que impedían llevar a cabo la diligencia. “A última hora nos manifiesta la Secretaría del Despacho que el juez tenía quebrantos de salud y que por esta situación no se podía evacuar la diligencia”, señaló Gutiérrez. El abogado pidió a la administración de justicia garantizar la disponibilidad de los jueces de control de garantías para evitar nuevas frustraciones procesales y lograr que las próximas audiencias puedan realizarse sin contratiempos. La audiencia suspendida es parte de un proceso judicial que enfrenta el artista, quien había sido citado por la Fiscalía para responder por las denuncias de secuestro extorsivo agravado en su contra. También le puede interesar: La historia de Blessd: de cargar bultos en la Mayorista a llenar el Atanasio

Detalles sobre el caso

La Fiscalía General de la Nación citó a la audiencia de imputación al artista, su manager, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. por un caso de presunto secuestro extorsivo agravado denunciado en Medellín en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, y y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, quien era imitador de Blessd. Según la denuncia, Sánchez y su representado habrían sido citados a los estudios de grabación de Blessd en 2022, ubicados en el sector de La Frontera, entre Medellín y Envigado. Sostienen que allí fueron retenidos y amenazados debido a presentaciones remuneradas en las que se imitaba al artista. Sánchez declaró durante la investigación que lo querían obligar a firmar un contrato: “Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”. La investigación avanzó después de que una tutela admitida en el Tribunal Superior de Medellín en abril de este año, ordenara reactivar las actuaciones del expediente. Tras hacerse pública las denuncias, el cantante Blessd emitió un comunicado en el que negó los señalamientos. Sostuvo que sí existió una reunión entre las partes el 1 de junio de 2022, pero aseguró que él no estuvo presente. “Como es evidente, se trata de unas declaraciones en las que el señor Andrés Sánchez, ha buscado generar tráfico hacia sus redes sociales a costa de mi reputación y mi imagen” afirmó en su momento. Posteriormente también aseguró que, para él, Sánchez superó “el límite de la legalidad al promocionar los eventos del señor Jefferson afirmando que tenían mi autorización, hecho este que no es cierto”. Es en este sentido que explica que los abogados le habrían propuesto un acuerdo de transacción para que Sánchez se comprometiera a cesar esos actos y, a cambio, la parte de Blessd renunciaría a cobrar los perjuicios causados. “Nuestra intención nunca fue afectarlos” concluyó. Después de que se conoció la audiencia, la defensa de Blessd, la firma Arango ||| Tres Palacios confirmó que asistirían y reafirmaron la inocencia del cantante con argumentos similares a los que ya habían sido expuestos por el cantante.

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