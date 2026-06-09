Suspendieron la audiencia de imputación de cargos contra el cantante paisa Blessd: ¿qué pasó?

La audiencia de imputación de cargos contra el cantante urbano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd que iba a ser realizada este martes 9 de junio fue suspendida y deberá ser reprogramada con urgencia, luego de que el juez que tenía asignada la diligencia reportara quebrantos de salud.
Según explicó el abogado de la presunta víctima, Sebastián Gutiérrez, el proceso inicialmente había sido repartido al Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías, pero ese despacho no pudo realizar la diligencia por falta de disponibilidad y por permisos previamente programados.
Posteriormente, la carpeta fue asignada al Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías. Sin embargo, horas antes de la audiencia, la secretaría del despacho informó que el juez presentaba problemas de salud que impedían llevar a cabo la diligencia.
“A última hora nos manifiesta la Secretaría del Despacho que el juez tenía quebrantos de salud y que por esta situación no se podía evacuar la diligencia”, señaló Gutiérrez.
El abogado pidió a la administración de justicia garantizar la disponibilidad de los jueces de control de garantías para evitar nuevas frustraciones procesales y lograr que las próximas audiencias puedan realizarse sin contratiempos.
La audiencia suspendida es parte de un proceso judicial que enfrenta el artista, quien había sido citado por la Fiscalía para responder por las denuncias de secuestro extorsivo agravado en su contra.
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