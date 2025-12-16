x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención: se levanta la restricción del Pico y Placa en el Valle de Aburrá: estas son las fechas

La decisión se tomó el lunes en junta directiva de La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana. La medida busca facilitar la movilidad de turistas y locales durante las festividades. Conozca desde qué fecha podrá circular libremente por los 10 municipios de la región y cuándo regresará la restricción en 2026.

  • Suspensión del Pico y Placa en Medellín por temporada decembrina. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Suspensión del Pico y Placa en Medellín por temporada decembrina. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que tras una junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizada el día de ayer se tomó la decisión conjunta de suspender la restricción del Pico y Placa por la temporada de festividades navideñas.

El mandatario informó que la medida se suspenderá desde el próximo martes 23 de diciembre hasta el 16 de enero del 2026, ambas fechas incluidas.

Puede leer: En Itagüí no construirán puente todavía, pero sí mantendrán el pico y placa en la autopista Sur

Además, anunció que, una vez vuelva a entrar en rigor, la medida en 2026 lo hará con los mismos números de placa y días que aplica actualmente, pues la próxima rotación solo se hará hasta febrero del 2026.

Es decir, para la semana del 19 de enero, la rotación seguirá de la siguiente forma, 6 y 9 (lunes), 5 y 7 (martes), 1 y 8 (miércoles), 0 y 2 (jueves), 3 y 4 (viernes).

“Esta medida aplica para Medellín y todos los 10 municipios del Área Metropolitana. Fue una medida concertada con todos los Alcaldes. Fue tomada en la Junta Directiva del Área Metropolitana del día de ayer”, informó el mandatario local en su cuenta de X.

Esta decisión se fundamenta, según la Alcaldía de Medellín, en un estudio técnico que evidencia una reducción de hasta el 21 % en el flujo vehicular durante la temporada de fin de año, periodo en el que históricamente disminuye la circulación en la ciudad.

El análisis se realizó con base en datos recolectados en los principales corredores viales de Medellín, entre ellos Autopista Sur, carrera 80, avenida El Poblado, avenida Guayabal, vía Las Palmas, avenida Oriental, avenida Regional y las carreras 64 C y 65.

¿Aplica la suspensión para los Taxis en Medellín?

Sí. Según el anuncio de la Alcaldía, la suspensión es general. Esto significa que los vehículos de transporte público individual (taxis) también podrán circular sin la restricción de su calendario habitual, facilitando el transporte de ciudadanos y turistas hacia los puntos de alumbrados y zonas comerciales.

Excepciones y vías exentas: ¿Se mantienen los corredores libres?

Al levantarse la medida en todo el Valle de Aburrá, todas las vías urbanas y regionales (como el Sistema Vial del Río y la Avenida 80) estarán libres de sanciones por placa. No obstante, las autoridades de tránsito recuerdan que el límite de velocidad y las normas de parqueo siguen vigentes para evitar congestiones en zonas críticas como El Poblado y el Centro.

Siga leyendo: ¿Cuándo es que rota el pico y placa en Medellín? Acá le contamos todas las fechas y cómo quedó

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuándo comienza exactamente la suspensión del Pico y Placa?
La suspensión inicia el martes 23 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas. A partir de ese momento, todos los vehículos particulares, motos y taxis podrán circular sin restricción por los 10 municipios del Valle de Aburrá.
¿Hasta qué fecha no habrá Pico y Placa en Medellín?
La medida se mantendrá suspendida hasta el 16 de enero de 2026. El lunes 19 de enero de 2026 la restricción volverá a entrar en rigor con el calendario vigente (mismos números de 2025) hasta la rotación oficial de febrero.
¿La suspensión aplica para todos los municipios del área metropolitana?
Sí, aplica para Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. Fue una decisión concertada entre todos los alcaldes de la región metropolitana para facilitar la movilidad navideña.
