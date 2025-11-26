En Itagüí no habrá puente, pero sí mantendrán el pico y placa en la autopista Sur

Que no se vaya a hacer el puente de Fábricas Unidas, en Itagüí, no significa que se vaya a quitar el pico y placa en la autopista Sur en este municipio. Desde la Alcaldía de Itagüí indicaron que por ahora se va a mantener la restricción en este corredor, desde La Aguacatala hasta los límites con La Estrella, ahora con el argumento de que la restricción ha servido para reducir la accidentalidad en esta vía con una medida que les ha dejado millonarios ingresos a través de las cámaras de fotodetección.
EL COLOMBIANO consultó a esta administración municipal y desde allí aseguraron que por el momento no se ha emitido ninguna resolución que vaya a plantear el cambio en esta medida. No obstante, en la tarde de este miércoles, se va a realizar una reunión en la que se van a tocar otros temas, incluyendo todo lo relacionado con modificaciones al pico y placa, luego del anuncio de los inconvenientes que frenaron esta obra millonaria, que lleva un año y medio con su inicio postergado.