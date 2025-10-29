¡Atención! Taxistas levantan el bloqueo en la avenida Regional tras llegar a acuerdos, pero continuarán con su protesta

Así se dio a conocer sobre las 8:00 de la noche de este miércoles, cuando los taxistas anunciaron que encendían sus vehículos y se retiraban de este corredor vial, luego de que en la reunión se llegaran a consensos que los dejaron lo suficientemente satisfechos como para retomar sus labores y despejar este tramo de la avenida Regional.

¿Humo blanco? Luego de una mesa de concertación con la Secretaría de Movilidad de Medellín, los taxistas levantaron el bloqueo parcial que tenían en un carril de la avenida Regional, a la altura del puente de la 33, en su protesta contra las aplicaciones de transporte. Sin embargo, aseguraron que se continuarán manifestando hasta que se cumplan los acuerdos pactados en la reunión.

Aún se desconocen cuáles de los puntos clave que ellos lanzaban en su iniciativa fueron aprobados por la administración distrital, entre los que se encontraba la ampliación del pico y placa para carros y motos a dos días por dígito y los sábados, la implementación de la restricción del parrillero hombre y mujer para las motos y que tuvieran voz y voto en las decisiones que se tomaran en la mesa de movilidad de Medellín.

Sin embargo, este no será el fin de la protesta de estos conductores, puesto que ahora, aunque retomarán sus labores, llevarán una bandera de Colombia en sus carros hasta que se cumplan cada uno de los puntos pactados para suspender esta manifestación, que comenzó a las 9:00 de la mañana de este martes en las afueras del almacén Jumbo La 65, en el barrio Naranjal.

Después de haber hecho varios recorridos por las calles 44 (San Juan), la 30 y la 33, además de la autopista Sur y la avenida Nutibara, se ubicaron en este último corredor vial a hacer un sancocho, antes de irse hasta el punto donde sostuvieron su manifestación más larga, en los bajos de la avenida Regional, donde se ubicaron después de las 6:00 de la tarde de ese día.

Estos bloqueos generaron colapsos en la movilidad de las personas que se movilizaban hacia el norte de Medellín y el Valle de Aburrá durante las 26 horas que duró en este punto, debido a la reducción del carril.

Durante las manifestaciones también hubo altercados menores, como el que sostuvieron algunos de los taxistas con un motociclista que se quiso meter al carril donde ellos estaban ubicados. La gresca no pasó a mayores.

A esto se sumó que uno de los taxis eléctricos, que no estaba participando en la protesta, arrolló a uno de los manifestantes en este sector, provocándole algunas lesiones. Debió ser atendido por la Secretaría de Salud de Medellín.