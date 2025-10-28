Taxistas bloquearon la avenida Regional, en la 33, y colapsaron la movilidad hacia el norte

Si viaja hacia el norte del Valle de Aburrá y se encuentra en una congestión más larga de lo habitual, esto se debe a que un grupo de taxistas de Medellín bloqueó la avenida Regional, a la altura del puente Nutibara, en los bajos de la avenida 33, en una de sus calzadas, lo que redujo drásticamente la movilidad en este corredor arteria. Desde las 7:00 de la noche de este martes, los taxistas se ubicaron en la calzada derecha, afectando la movilidad para quienes van para el norte del Valle de Aburrá y para sectores como Belén, Laureles y La América, debido a que también se bloqueó el acceso a las orejas de este puente.

De acuerdo con voceros de la Secretaría de Movilidad de Medellín, los conductores estaban haciendo estos bloqueos de manera intermitente en este corredor, afectando la movilidad de este sector. Los conductores están protestando desde las 9:00 de la mañana en contra de las aplicaciones de transporte y la informalidad relacionada con las mismas en todo el Valle de Aburrá.

Argumentan que estas aplicaciones están incentivando también la alta accidentalidad, teniendo en cuenta que se están usando motos para prestar este servicio de transporte. “Los taxistas estamos perjudicados por la competencia ilegal, la pérdida de patrimonio, no tenemos garantías laborales y toda la ciudadanía está afectada en la movilidad, la contaminación y el alto índice de accidentalidad, porque, aparte, muchas de las motos que trabajan por aplicación han causado muchos accidentes”, manifestó el vocero de Taxistas Unidos de Medellín, Jhon Fredy Escudero.