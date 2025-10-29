Taxistas que protestan contra plataformas digitales colapsan tramo de Avenida Regional en Medellín

Un grupo de taxistas con sus carros estacionados en la vía tienen bloqueado un tramo de la Avenida Regional a la altura del cruce con la calle 30 que da acceso al occidente de la ciudad. Su propósito sería protestar contra la operación de las plataformas digitales que les generan competencia.
Aunque no son muchos los vehículos comprometidos en el movimiento, esto ha colapsado el tráfico automotor en la zona, pues solo hay acceso por un carril a través del cual permiten el paso intermitente de los carros. En el entretanto corean arengas contra plataformas como Uber, Didi y otras.
Fuentes del sector le dijeron a EL COLOMBIANO que varios de los transportadores de servicio público habían hecho presencia desde la tarde del martes en ese mismo tramo y que dejaron toda la noche sus automotores estacionados, mientras que otros se han turnado para mantener el ambiente de anormalidad.