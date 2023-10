Además, y como parte del compromiso con el cuidado y el bienestar animal, la pidió a las empresas de transporte a tener una mayor responsabilidad para garantizar el traslado de animales domésticos en condiciones adecuadas, según las directrices de la guía de Supertransporte, tales como llevar la mascota en condiciones de seguridad donde no corran riesgos, que tampoco represente peligro para los demás viajeros, que esté en condiciones mínimas de higiene y que no genere mucho ruido que pueda alterar la tranquilidad de los demás ocupantes.

Por último, las autoridades de las terminales señalaron la importancia de comprar los tiquetes en línea, llegar con una hora de anticipación a las terminales, sin acompañantes y realizar la compra con varios días de antelación al viaje.

“En esta semana de receso voy a aprovechar para viajar hacia donde mi familia, con mi mamá, para donde mis hermanos. Me gusta viajar mucho con Terminales Medellín porque me siento segura y cómoda en los espacios que tienen de espera; también me gusta comprar el tiquete con tiempo de antelación para evitar filas, para evitar retrasos e impedir que pierda tiempo”, manifestó Alejandra Patiño, una de las viajeras.

Los destinos más frecuentados del departamento durante este periodo son Santa Fe de Antioquia, Turbo, San Pedro de los Milagros, Carmen de Viboral, Yarumal, El Santuario, Guatapé, Jardín, Santa Rosa de Osos y Necoclí. A nivel nacional, Bogotá, Cali, Armenia, el Eje Cafetero y Bucaramanga.