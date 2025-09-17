Del desastre inminente a la solución: Medellín ya tiene dónde depositar sus residuos sólidos por los próximos ocho años

El vaso La Piñuela, encargado de ampliar la vida útil del relleno sanitario La Pradera, por fin fue inaugurado este miércoles 17 de septiembre. Una apertura que llegó dos años y medio tarde, por cuenta de la crisis sanitaria y ambiental que mantuvo en vilo al Valle de Aburrá. Con su apertura se pone fin a la crisis que comenzó a finales de 2023, cuando la masa de residuos depositados en el vaso Altaír comenzó a colapsar y a moverse un metro diario y llegó a estar a menos de 50 metros del río Medellín, lo que pudo significar un desastre ambiental y social sin precedentes en el departamento.
Hay que recordar que esta emergencia se desató porque, a pesar de tener lista la licencia ambiental, la administración de Daniel Quintero no quiso construir el nuevo vaso para ampliar la vida útil del relleno sanitario y en consecuencia el vaso que operaba en ese momento, Altaír, terminó saturado en capacidad para recibir residuos sólidos. Para colmo, desde 2020 la gerencia de Emvarias de aquel momento tenía claro que debía adelantar unas obras de ingeniería para estabilizar el vaso: fortalecer toda su infraestructura, reforzar el dique, construir pozos de lixiviados, entre otras obras, pero no lo hicieron.
Al llegar la actual administración, encontraron, literalmente, una montaña de basura que se movía amenazantemente poniendo en riesgo el río Medellín, con todas sus consecuencias ambientales, pero además a las poblaciones aledañas y hasta a la infraestructura de la hidroeléctrica Porce II. Esto sin contar que Medellín habría tenido que verse obligada a llevar sus residuos hasta Cali, con todos los costos que eso habría causado para las economías familiares.
El 8 de febrero, Emvarias declaró la contingencia para poder organizar un plan de rescate del relleno y evitar que el desastre se materializara. EPM, según recordó el alcalde Federico Gutiérrez durante la apertura del vaso, tomó una decisión fundamental en mayo de ese año en la junta al decidir capitalizar a Emvarias con $337.000 millones, una decisión que implicaba sus riesgos por las finanzas colapsadas de esta última entidad.