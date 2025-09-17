Del desastre inminente a la solución: Medellín ya tiene dónde depositar sus residuos sólidos por los próximos ocho años

El vaso La Piñuela, encargado de ampliar la vida útil del relleno sanitario La Pradera, por fin fue inaugurado este miércoles 17 de septiembre. Una apertura que llegó dos años y medio tarde, por cuenta de la crisis sanitaria y ambiental que mantuvo en vilo al Valle de Aburrá. Con su apertura se pone fin a la crisis que comenzó a finales de 2023, cuando la masa de residuos depositados en el vaso Altaír comenzó a colapsar y a moverse un metro diario y llegó a estar a menos de 50 metros del río Medellín, lo que pudo significar un desastre ambiental y social sin precedentes en el departamento. Hay que recordar que esta emergencia se desató porque, a pesar de tener lista la licencia ambiental, la administración de Daniel Quintero no quiso construir el nuevo vaso para ampliar la vida útil del relleno sanitario y en consecuencia el vaso que operaba en ese momento, Altaír, terminó saturado en capacidad para recibir residuos sólidos. Para colmo, desde 2020 la gerencia de Emvarias de aquel momento tenía claro que debía adelantar unas obras de ingeniería para estabilizar el vaso: fortalecer toda su infraestructura, reforzar el dique, construir pozos de lixiviados, entre otras obras, pero no lo hicieron. En contexto: Relleno La Pradera pasó en un año de estar al borde del colapso a asegurar su operación hasta final de la década Al llegar la actual administración, encontraron, literalmente, una montaña de basura que se movía amenazantemente poniendo en riesgo el río Medellín, con todas sus consecuencias ambientales, pero además a las poblaciones aledañas y hasta a la infraestructura de la hidroeléctrica Porce II. Esto sin contar que Medellín habría tenido que verse obligada a llevar sus residuos hasta Cali, con todos los costos que eso habría causado para las economías familiares. El 8 de febrero, Emvarias declaró la contingencia para poder organizar un plan de rescate del relleno y evitar que el desastre se materializara. EPM, según recordó el alcalde Federico Gutiérrez durante la apertura del vaso, tomó una decisión fundamental en mayo de ese año en la junta al decidir capitalizar a Emvarias con $337.000 millones, una decisión que implicaba sus riesgos por las finanzas colapsadas de esta última entidad.

El vaso La Piñuela

Con esa plata, la entidad en cabeza de Gustavo Castaño abrió varios frentes de trabajo: el primero el de estabilización del vaso Altaír, construir todo lo necesario para desactivar su colapso. Mientras tanto, Emvarias adecuó una pequeña zona para seguir recibiendo los residuos sólidos de Medellín y 40 municipios diariamente, más de 3.500 toneladas al día, para lo cual también tuvo que reabrir un vaso que habían cerrado en 2014. Y, finalmente, el otro frente de trabajo fue la construcción en tiempo récord del nuevo vaso La Piñuela, obra que comenzó en abril de 2024. Todo esto demandó el trabajo de 1.800 personas repartidas en turnos para cubrir trabajos en el relleno sanitario La Pradera las 24 horas del día.

Vaso La Piñuela es la nueva celda del relleno La Pradera, con capacidad para operar hasta 2029.

Este miércoles, en medio del dique de 60 metros de ancho que es el corazón de ese nuevo vaso y que una vez en operación alcanzará una altura de hasta 70 metros (como el edificio de Bancolombia), el alcalde Gutiérrez dio por superada toda esa etapa que por primera vez puso a Medellín y Antioquia ante la inminencia de una catástrofe sanitaria y ambiental. La Piñuela, aseguró el mandatario, solucionará los problemas de disposición del 80% de los residuos del departamento por los próximos ocho años. El nuevo vaso tendrá una capacidad para 7 millones de toneladas.

El relleno recibirá basuras y generará energía

Pero Gutiérrez también anunció que ahora intentarán redoblar la apuesta con el relleno sanitario, pues reconoció que la ciudad no puede seguir abriendo de manera indefinida huecos para depositar basuras, que es básicamente como funciona un relleno sanitario. Aseguró que parte de los recursos de la venta de las acciones de EPM sobre UNE irán destinados a nueva tecnología que permitiría que el 40% de los residuos sólidos que entren al relleno retornen a la cadena económica mediante procesos de aprovechamiento de residuos. Lea más: Mantener a la Pradera en operación y evitar que colapsara sobre el río Medellín ha costado más de $100.000 millones Esta es una de las grandes deudas que tiene no solo Medellín sino todo el departamento, pues a pesar de que desde hace más de 15 años existen normativas que exigen que ese aprovechamiento aumente gradualmente hasta el 80%, ningún municipio y desde luego tampoco el Valle de Aburrá se aproxima siquiera al 20% actualmente. Pero, además, el alcalde aseguró que comenzarán con un proceso de transformación y adaptación tecnológica para que con los residuos orgánicos que recibe La Pradera sea posible producir biogás suficiente para abastecer a 200.000 hogares. Dijo el mandatario distrital que con apoyo del gobierno coreano esperan dejar este proyecto viabilizado en 2027. Hay que recordar que de los residuos sólidos es posible producir energía baja en emisiones de carbono, pero también materiales de construcción para grandes obras de infraestructura y hasta insumos químicos esenciales en decenas de procesos industriales. Lea también: Tres exgerentes de Emvarias serán investigados por el manejo que le dieron al relleno sanitario La Pradera Gutiérrez repitió que en esta nueva etapa La Pradera deja de ser un relleno sanitario y pasa a ser un parque ambiental de aprovechamiento. Sin embargo, hay que agarrar con pinzas ese apelativo que dio el alcalde pues exactamente con ese nombre se inauguró La Pradera hace más de dos décadas prometiendo entonces convertirse en un gran polo de desarrollo económico para las comunidades de Barbosa, Donmatías y Santo Domingo y hacer una rápida conversión de mero relleno a un centro de tecnología para la disposición, procesamiento y transformación de residuos sólidos. Sin embargo, dos décadas después La Pradera sigue funcionando como el primer día que abrió, recibiendo, cada día, toneladas de basura para enterrarlas.

“Problemas sociales y ambientales del relleno siguen intactos”