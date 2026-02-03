No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

El aumento inusual de las lluvias que se ha registrado en distintas regiones de Colombia durante las últimas semanas tiene una causa principal: la influencia de un frente frío que ha alterado el comportamiento habitual del clima en plena temporada seca. Así lo explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que mantiene activas varias alertas por riesgos asociados a precipitaciones intensas.
Conozca: Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje
De acuerdo con la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry Prieto, el país inició el año con acumulados de lluvia por encima de lo normal, una situación poco común para enero, mes que históricamente se caracteriza por ser más seco, especialmente en las regiones Caribe y Andina.
“Efectivamente, hemos iniciado el año con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para esta época”, señaló la funcionaria, al advertir que este comportamiento responde a una combinación de factores atmosféricos.