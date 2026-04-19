Video: adulta mayor muere tras ser arrollada en Medellín por un menor de edad sin licencia

En videos captados por cámaras de seguridad del sector, se puede apreciar cómo una mujer con blusa clara y pantalón oscuro va caminando por el borde de la vía y pasa por lo que sería un gimnasio. Tres segundos después, lo que era un escenario normal y sin ninguna novedad se convirtió en un panorama desolador.

Un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, incluyendo al conductor del vehículo implicado, un menor de edad que, según las autoridades, no tiene licencia de conducción, el pasado viernes 17 de abril en Medellín , en el corregimiento de San Cristóbal .

Video tomado de Denuncias Antioquia

Tres peatones, incluyendo a la adulta mayor avistada en un primer momento, fueron golpeados a gran velocidad por una motocicleta, y estos, además del conductor, terminaron tendidos en la vía mostrando claras muestras de dolor. Esto sucedió a las 8:22 p.m. de aquel día.

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También se puede observar, tras el siniestro, cómo una mujer que presenció el hecho y estaba dentro del gimnasio se sorprende sobremanera, mientras que otra se toma la cabeza con las manos como señal de lo grave que fue el accidente.

Al sitio llegaron unidades de la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Salud quienes atendieron el caso. La adulta mayor, de 64 años de edad, fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe; sin embargo, producto de la gravedad de las heridas, falleció el sábado 18 de abril en horas de la tarde.

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Entre tanto, los otros dos peatones lesionados no revistieron gravedad, mientras que al menor de edad, señalado como responsable de ocasionar el accidente y quien también resultó herido, le inmovilizaron la motocicleta.

Aún se desconocen las causas exactas del siniestro vial, que enluta a toda la comunidad de San Cristóbal por el fallecimiento de la mujer.